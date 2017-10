2017-10-05 08:55:49.0

Augsburg Haushalte in Bergheim und Inningen nach Stromausfall wieder am Netz

Am Donnerstagvormittag fiel in zahlreichen Haushalten in Bergheim und Inningen der Strom aus. Die meisten Häuser sind nun wieder am Netz, melden die Stadtwerke.

Ein Stromausfall hatte am Donnerstagmorgen den Stadtteil Augsburg-Bergheim und Teile von Inningen lahmgelegt. Foto: Andreas Schmidt (Symbolfoto)