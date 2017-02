2017-02-22 19:58:26.0

Augsburg Historische Karten: So wuchs Augsburg von 1817 bis heute

Augsburg wächst immer schneller - allein im vergangenen Jahr um 50 Fußballfelder. Vor nicht einmal zweihundert Jahren glich die Stadt für heutige Verhältnisse einem Dorf. Von Christian Gall

In Augsburg schießen neue Wohnhäuser regelrecht aus dem Boden. Allein im vergangenen Jahr wurden dabei Flächen von 45 Hektar bebaut - zusammengenommen eine Fläche, die etwa drei Mal so groß ist wie der Wittelsbacher Park. Ältere Menschen erinnern sich noch an weite Felder an Orten, wo heute Wohnsiedlungen stehen. Ein Blick weiter in die Vergangenheit zeigt, wie sehr sich die Stadt und ihre Umgebung verändert hat.

Das Geoportal des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen für Landesentwicklung und Heimat zeigt Karten aus den Jahren 1817 bis 1856. Obwohl Augsburg damals schon lange eine bedeutende Stadt war, scheint die Größe für heutige Verhältnisse bescheiden.

Hinweis: Liebe Leser, die im Artikel eingebetteten Karten brauchen unter Umständen einen Moment, bis sie geladen sind.

Augsburg auf der historischen Karte und heute

Augsburgs Innenstadt - der Rathausplatz ist gewachsen

Verhältnismäßig wenig getan hat sich in Augsburgs Innenstadt. Rund um den Rathausplatz sind die meisten Straßenzüge gleich geblieben. Beim Rathausplatz selbst fällt jedoch ein Unterschied auf - dieser ist heute wesentlich größer als vor rund 150 Jahren. Grund war die Bombardierung Augsburgs im Zweiten Weltkrieg. Dabei wurden einige Gebäude am Rathausplatz beschädigt und nach dem Krieg nicht wieder identisch aufgebaut. Dadurch können Augsburger heute über einen größeren Platz flanieren als in der Vergangenheit.

Lechhausen ist kaum wiederzuerkennen

Doch abseits von der Altstadt zeigen sich ganz deutlich die Veränderungen. Lechhausen etwa setzte sich im 19. Jahrhundert klar von der Stadt ab - heute ist der Übergang fließend. Drastisch hat sich die Dichte der Bebauung verändert. Während die Häuser einst weit verstreut lagen, drängen sie sich heute regelrecht aneinander.

Der Osten von Augsburg war früher kaum bebaut

Ahnlich ergeht es einem bei einem Blick in den Westen von Augsburg. Denn vor gut 150 Jahren stand Augsburgs Hauptbahnhof noch völlig isoliert von anderen Gebäuden. Weiter im Westen ist Pfersee eine kleine Siedlung - dazwischen klafft eine große Lücke in der Bebauung.

Das Gebiet zwischen Göggingen und dem Stadtwald war fast völlig unbebaut

Heute ist es kaum vorstellbar, aber der Süden von Augsburg war einst kaum bebaut. Zwar findet sich Göggingen schon auf alten Karten, allerdings sind die Ausmaße sehr bescheiden. Das Areal zwischen Göggingen und dem Siebentischwald war vor rund 200 Jahren beinahe völlig unbebaut. Heute tummeln sich hier tausende Menschen - in Wohngebieten, Gewerbeparks und natürlich auf den großen Straßen.