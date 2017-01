2017-01-08 15:00:53.0

Polizei Im Rausch mit dem Auto unterwegs

Am Wochenende standen gleich mehrere Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss. Einer verursachte einen Unfall. Von Miriam Zissler

Anstatt am Samstag bei einer Verkehrskontrolle in der Brahmsstraße in Haunstetten anzuhalten, gab ein 23-jähriger Autofahrer ordentlich Gas und flüchtete. Doch nach einer kurzen Verfolgung rutschte der Flüchtige mit seinem Opel Corsa in der Narzissenstraße aufgrund der vereisten Fahrbahn gegen eine Mauer, so die Polizei. Sie wurde durch den Zusammenprall leicht beschädigt. Dennoch versuchte der 23-Jährige weiter, der Polizei zu entkommen: Er fuhr in die Nelkenstraße, wo er sein Auto abstellte und seine Flucht zu Fuß weitersetzte. Er kam aber nicht weit: Mehrere Polizeikräfte durchsuchten die umliegenden Wohnanwesen und fanden den unter Drogeneinfluss stehenden jungen Mann hinter einer Hecke liegend. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Er war nicht der Einzige, der sich an diesem Wochenende im Rausch ans Steuer setzte. Im Stadtgebiet wurden weitere Personen, die unter Alkoholeinfluss standen, von der Polizei kontrolliert. Ein Überblick.

Inningen Am Samstag gegen 23 Uhr verlor ein 27-jähriger Dacia-Fahrer im Kurvenverlauf der Bobinger Straße (Einmündung Sägmühlstraße) die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Er stieß dadurch frontal mit dem VW Golf einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin zusammen, so die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß massiv beschädigt, wobei die Insassen unverletzt blieben. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 10000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher erheblich alkoholisiert war. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp zwei Promille auf. Außerdem hat der 27-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt.

Hochzoll Am Sonntag gegen 2 Uhr morgens kontrollierte eine Streife der PI Augsburg-Ost in der Eibseestraße in Hochzoll einen 25-jährigen Peugeot-Fahrer, der mit knapp einem Promille am Steuer saß.

Innenstadt Um 4.30 Uhr führten am Sonntag Polizeibeamte der PI Augsburg-Süd in der Schießgrabenstraße eine Verkehrskontrolle bei einem 25-jährigen Opel-Fahrer durch. Auch dieser stand unter Alkoholeinfluss und wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp 0,8 Promille auf.

Beide Fahrzeugführer erwarten nun Bußgeld von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister.