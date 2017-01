2017-01-29 12:43:00.0

Augsburg Keiner will die Zufahrt vor der Haustüre

Ein Gutachten soll klären, wie der Verkehr für die Gögginger Höfe am besten geplant werden kann Von Christian Mühlhause

Das geplante Baugebiet „Gögginger Höfe“ gegenüber der Geriatrie von Hessing erregt seit Monaten die Gemüter von Anwohnern in den angrenzenden Straßen. Sie fürchten die Mehrbelastung durch zusätzlichen Verkehr. Streitpunkt ist vor allem die geplante Tiefgarage mit etwa 220 Stellplätzen und die Zu- und Ausfahrt aus selbiger.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte die Firma Dumberger mit, dass ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben wurde. Das Unternehmen will zwischen Wald- und Döllgaststraße 200 neue Wohneinheiten errichten. „Wir haben den ruhenden und fließenden Verkehr zählen lassen und auch die Parkdauer erfasst“, sagt Vertriebsleiter Gerhard Failer. Die Ergebnisse sollen in den kommenden Wochen vorliegen. Das Gutachten wird dann an das Tiefbauamt und das Stadtplanungsamt weitergeleitet. „Dann wird sich zeigen, ob den Verantwortlichen bei der Stadt die Informationen reichen oder wir weitere Untersuchungen machen müssen. Wichtig ist, dass wir am Ende gesicherte Informationen haben, die notfalls auch vor Gericht standhalten.“

ANZEIGE

Tendenz zu einer großen Garage

Laut Failer gibt es bislang weder bei den Anwohnern in der Döllgast-, noch in der Waldstraße oder der Butzstraße eine Bereitschaft, dass der Verkehr von dort in die Tiefgarage oder Tiefgaragen fährt. „Derzeit geht die Tendenz zu einer großen Garage, nachdem das Stadtplanungsamt zunächst drei Tiefgaragen befürwortet hatte“, so der Vertriebsleiter.

Eine solche Lösung befürworten unter anderem auch die Bürger aus der Waldstraße. „So ist es auch im Schiffmacherweg geregelt, der von der Waldstraße abgeht. Da sind es 300 Stellplätze in einer Tiefgarage. Die Ein- und Ausfahrt sollte direkt über die Butzstraße erfolgen“, forderte Anwohnerin Claudia Habereder im August bei einem Ortstermin. Wenn die wenigen Längsparkplätze an der Butzstraße verschwinden und der Platz für die Tiefgarage mitgenutzt würde, sei allen geholfen, sagte sie damals.

Über den Fußweg fahren

Anwohner der Waldstraße verweisen darauf, dass ihre Straße fast immer einseitig zugeparkt sei. Im Sommer kämen noch Kleingärtner und Gäste des Luftbades hinzu. Letzteres ist ausschließlich über die Waldstraße erreichbar. Begegnungsverkehr sei bereits jetzt ein Problem. Viele Autofahrer müssten bereits jetzt bei Begegnungsverkehr über den Fußweg fahren, um aneinander vorbeizukommen. Sowohl in der Döllgast- als auch in der Waldstraße fürchten Anwohner zusätzliche Gefahren für Fußgänger und Radler, darunter viele Schulkinder.

Im Raum steht zudem die Frage, wie sich die Interessen der verschiedenen Behörden verbinden lassen. „Es gibt Auflagen vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth wegen des nahen Fabrikkanals, das Tiefbauamt möchte möglichst viel öffentlichen Raum erhalten und das Grünamt den Baumbestand im Kreuzungsbereich Döllgast-/Butzstraße unbedingt erhalten“, sagt Failer. Die verschiedenen Interessen erschwerten die Planungen.