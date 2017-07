2017-07-11 14:19:33.0

Augsburg Kindesmissbrauch: Zen-Priester zu fast acht Jahren Haft verurteilt

Der Buddhist Genpo D. wird in Augsburg wegen des Missbrauchs von sieben Jungen verurteilt. Was der Trägerverein des Zen-Tempels dazu sagt.

Er hat sieben Jungen im Alter von vier bis 13 Jahren missbraucht: Der Zen-Priester Genpo D., 62, ist deshalb am Dienstagnachmittag zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der ehemalige Leiter eines buddhistischen Tempels in Dinkelscherben (Kreis Augsburg) hatte gleich zu Beginn des mehrtägigen Prozesses vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts ein Geständnis abgelegt.

Der Angeklagte hatte sich unter anderem an zwei Brüdern im Grundschulalter vergriffen, die er im Rahmen einer Trauerbegleitung kennengelernt hatte. Ihr Vater war zuvor gestorben. Auch einen Flüchtlingsjungen, dessen Vater in Tschetschenien ermordet worden ist, missbrauchte der Zen-Priester.

ANZEIGE

Zen-Priester missbrauchte Jungen: Staatsanwaltschaft forderte neun Jahre Haft

Staatsanwältin Birgit Milzarek hatte am vorletzten Prozesstag in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von neun Jahren beantragt. Genpo D. habe "auf üble Weise" das Vertrauen der Kinder und der Eltern für sich missbraucht. Besonders verwerflich ist nach Ansicht der Staatsanwältin, dass D. für einige Opfer wie ein Vaterersatz gewesen sei. Die Geschädigten, sagte sie, seien teils „psychisch abhängig“ von ihm gewesen. Andere Eltern hätten ihre Kinder dem Zen-Priester anvertraut, in der Hoffnung, dass sie dort „in guten Händen sind“.

Sein Verteidiger Hermann Kühn hatte eine Strafe von maximal sechs Jahren für angemessen gehalten. Er sagte, D. habe einen schweren Lebensweg hinter sich, er sei unter anderem von seinem Vater schwer misshandelt worden. Dies sei keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Der Angeklagte selbst hatte auch davon berichtet, in seiner Kindheit im oberbayerischen Altötting von einem katholischen Pfarrer missbraucht worden zu sein.

Zen-Tempel drückt Opfern Mitgefühl aus

Zwischen dem Angeklagten und den Missbrauchsopfern wurde während des Verfahrens ein sogenannter Täter-Opfer-Ausgleich geschlossen. Genpo D. will an die Opfer insgesamt rund 35.000 Euro Entschädigung zahlen. Er hatte sich in dem Prozess mehrfach für seine Taten entschuldigt. Der Trägerverein des Zen-Tempels, die Hakuin-Zen-Gemeinschaft, hat am Montag eine Stellungnahme auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Intern war die Frage, ob der Verein sich überhaupt äußern soll, nach Informationen unserer Redaktion heftig umstritten.

In dem Text heißt es jetzt unter anderem: „Mit großen Schmerzen und anfänglich tiefer Verzweiflung mussten wir erfahren, dass unser langjähriger Leiter und Lehrer sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht hat und Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen furchtbares Leid zufügte.

Besonders schwer wiege, dass er als buddhistischer Priester und Lehrer Schutzbefohlenen, Menschen, die ihn aufsuchten, weil sie Hilfe brauchten und ihm vertrauten, aufs Schändlichste ausgenutzt habe. Weiter heißt es: “Unser ganzes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien. Ihnen wurde in einer Art und Weise Schmerzen und Leid zugefügt, die wohl ein Leben lang Narben hinterlässt.“

Ausdrücklich gedankt wird in der Stellungnahme der Mutter zweier missbrauchter Jungen, die sich im vorigen Jahr an die Kripo in Augsburg gewandt hatte. Durch ihre Anzeige begannen die Ermittlungen gegen den Zen-Priester, auch einer der Vizepräsidenten des buddhistischen Weltverbands WFU und Ehrenrat der deutschen buddhistischen Union.