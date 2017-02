2017-02-24 16:16:05.0

"Fuggerstadt-Center" Kommentar: Helio-Center ist eine schwierige Immobilie

Das Fuggerstadt-Center, künftig Helio genannt, wird seinen Ruf als Problemimmobilie einfach nicht los. Warum zu wünschen ist, dass die Konzeption in einem Jahr aufgeht. Von Stefan Krog

Die abermalige Verzögerung zeigt, dass mit dem Gebäude nicht so einfach umzugehen ist. Der Eigentümer ist auf den Kauf von unterbewerteten Immobilien – sprich solchen, die nicht sehr gut dastehen – spezialisiert. Umso erstaunlicher ist es, dass er zum zweiten Mal beim Fuggerstadt-Center den Eröffnungstermin verschieben muss. Nichtsdestotrotz ist es nur zu wünschen, dass die Helio-Konzeption in einem guten Jahr aufgehen wird. Sie würde das Bahnhofsviertel, in dem sich in den kommenden Jahren mit Bahnhofstunnel, neuem Vorplatz und möglicherweise neu gestalteter Bahnhofstraße sowie dem Ladehofumbau ohnehin viel tun wird, aufwerten.

ANZEIGE

Helio vergibt sich mit der Verzögerung die Chance, gleich den Schwung aus dem Bahnhofsumbau mitzunehmen. Wie berichtet, werden der Imbiss und die Bäckerei im Mai für mehrere Jahre aus dem Bahnhofsgebäude in ein Containerdorf auf dem Vorplatz umziehen müssen. Die Gastro-Angebote im Helio hätten sich da gleich als Alternative präsentieren können.

Und wenn ab August die Hauptfußgängerunterführung des Bahnhofs gesperrt wird, liegt das Helio auf dem Weg zum behelfsmäßig geöffneten Posttunnel – viel Laufkundschaft wäre die Folge. Nun werden die Fahrgäste der Bahn sich zumindest anfangs wohl einen anderen Weg suchen müssen oder auf den südlichen Tunnel ausweichen.

Hier lesen Sie, wie die Eigentümer die verschobene Eröffnung des Helio-Einkaufszentrums erklären:

Eröffnung am Hauptbahnhof Augsburg verschiebt sich auf 2018