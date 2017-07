2017-07-20 12:34:10.0

Wochenend-Tipps Konzert, Festival oder Lichternacht - das erwartet Sie am Wochenende

In Augsburg und Umgebung kann am Wochenende kräftig gefeiert und getanzt werden. Doch auch für einen entspannten Abend findet sich das passende Angebot. Ein Überblick. Von Philipp Kinne

Am Wochenende ist in Augsburg und Umgebung wieder einiges geboten. Die Veranstalter der vielen Veranstaltungen im Freien hoffen auf gutes Wetter, doch auch bei Regen muss man nicht zuhause bleiben (hier finden Sie die Wetterprognose). Wir haben die besten Tipps zum Wochenende:

Das Südufer-Festival am Friedberger Baggersee

Headliner sind am Freitag Claire aus München, am Samstag die israelische Folk-Pop-Band Lola Marsh. Daneben sind die beiden Augsburger Gruppen Endlich Blüte und Adulescens zu hören. Auch die Indie-Band Pardon Ms. Arden und die Musiker der österreichischen Band Nihils präsentieren ihre Songs. Ein Highlight unter den zahlreichen DJs, die auf der kleinen Bühne im Wasser auflegen, ist der schwedisch-iranische DJ Aril Brikha. Das Festival beginnt am Freitag, 21. Juli, um 14 Uhr, am Samstag, 22. Juli, um 13 Uhr. Die Bands spielen jeweils bis 0 Uhr. Noch gibt es Tickets hier zu kaufen. (Was Sie auf dem Festival am See noch erwartet lesen sie hier)

ANZEIGE

Kult-Sommer auf Schloss Scherneck bei Rehling

An fünf Abenden im Juli gibt es auf Schloss Scherneck Konzerte und Kabarett. Eröffnet wird der Kultursommer am Donnerstag, 20. Juli, um 20 Uhr von Michl Müller mit seinem Programm „Ausfahrt freihalten!“. Am Freitag, 21. Juli, laden die Musiker aus München Schmidbauer & Kälberer zu Roots-Reggae-, Ragga- und Latin-Musik. Am Sonntag, 23.Juli, tritt der Kabarettist Willy Astor auf. Karten und ausführliche Informationen gibt es hier.

Theater, Konzerte und noch mehr Festival

Das Augsburger Theater Ensemble führt am Wochenende das Stück "Leonce & Lena" von Vormärz-Dichter Georg Büchner auf. Die Premiere findet am Samstag, 22. Juli, um 20.30 Uhr im City Club am Königsplatz statt. Es sind weiterer Aufführungen am Sonntag um 18 Uhr, Dienstag 20.30 Uhr und Donnerstag 20.30 geplant.

Auf der Augsburger Freilichtbühne ist noch bis Ende des Monats das Musical "The Rocky Horror Picture Show zu sehen. Für einige Termine gibt es hier noch Karten. (Eine ausführliche Kritik zum Stück finden Sie hier)

Am Freitag, 21. Juli, und Samstag finden beim "Bier.Sommer.Festival" in Ustersbach einige Konzerte statt. Los geht es am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Zu sehen sind unter anderem am Freitag die die Mundart-Musiker "Lenze und de Buam" sowie die Lokalhelden von "The Seer". Am Samstag treten die Indiekünstler "Wo ist Kai", der bayerische Rapper "Monaco F" und einige andere auf.

Lichterzauber im Botanischen Garten Augsburg

Im Botanischen Garten erwartet Sie am Samstag, 22.Juli, ein Abend voller Lichter. Der Garten bleibt an diesem Abend bis Mitternacht geöffnet (Einlass bis 23.15 Uhr). Für den Lichterzauber gelten gesonderte Eintrittspreise. Ab 18 Uhr einen Euro zusätzlicher Eintritt für jeden Besucher ab 18 Jahren. Der Sondereintritt ist in den Jahreskarten enthalten. Auch in Ulm findet am Samstag eine Lichterserande statt.(Bilder vom Lichterzauber im vergangenen Jahr finden Sie hier)