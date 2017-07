2017-07-17 19:08:00.0

Augsburg Ladendieb sagt, dass er nicht bezahlen wird

Er war in einem Punkt ehrlich. Ein Ladendieb hat in der Nacht zum Montag in einer Tankstelle Wasser und Bier stehlen wollen - und sagte das auf Nachfrage.

Er war zumindest in einem Punkt ehrlich. Ein Ladendieb hat in der Nacht zum Montag in einer Tankstelle an der Holzbachstraße eine Flasche Wasser und einen Sechserpack Bier stehlen wollen. Als er vom Personal gefragt wurde, ob er nicht zahlen wolle, antwortete er mit „Nein“ und ging weg. Allerdings gab sich das Tankstellenpersonal mit der Antwort nicht zufrieden. Die Polizei fahndete nach dem Mann und nahm den 27-Jährigen in der Umgebung der Tankstelle fest. Dabei wurde bei ihm auch Baumaterial entdeckt, das er eigenen Angaben zufolge kurz zuvor auf der Baustelle an der Ackermann-Brücke entwendet hatte. Um einen weiteren nächtlichen Beutezug zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen und musste im Polizeiarrest übernachten. (jöh)