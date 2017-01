2017-01-05 16:34:00.0

Winter Lebensgefahr auf Augsburgs Seen

Auch wenn die Nacht auf Freitag die kälteste seit langem sein soll: Schlittschuhlaufen kann man in Augsburg noch lange nicht. Das Eis ist viel zu dünn

Von Nicole Prestle

Minus 20 Grad sollen es werden in der Nacht auf Freitag. Wer sich aber vornimmt, am Feiertag die Schlittschuhe auszupacken, sollte acht geben: „Die Eisdecke auf den Augsburger Seen ist noch nicht dick genug“, warnt die Wasserwacht.

Menschen trägt das Eis noch nicht

Zwar hat der Temperatursturz der vergangenen Tage dazu geführt, dass sich auf einigen Seen eine Eisschicht gebildet hat. Menschen trägt sie jedoch noch lange nicht. „Es besteht Lebensgefahr“, sagt Marco Greiner von der Wasserwacht. Auch der Kuhsee ist seit dieser Woche mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Bis diese Schicht aber eine Person mit 75 Kilo tragen kann, müsse das Eis mindestens zehn Zentimeter dick sein. Für kleinere Personengruppen sollten es sogar mindestens 15 Zentimeter sein. „Damit das Eis so dick wird, braucht man erst einige richtig kalte Wochen“, erklärt Marco Greiner, Einsatzleiter und Pressesprecher der Kreiswasserwacht Augsburg-Stadt.

Wer einbricht, verliert schnell das Bewusstsein

Übrigens: Auch wenn das Eis am Rand schon dick genug ist, heißt das nicht, dass es überall Menschen tragen kann. „Warme Strömungen unter dem Eis sind von außen nicht sichtbar und können gefährlich dünne Eisstellen erzeugen. Wer ins Eis einbricht, verliert bei den niedrigen Wassertemperaturen schnell das Bewusstsein und läuft so Gefahr zu ertrinken“, warnt Greiner. Er rät Augsburgern, die Schlittschuh laufen wollen, lieber in ein Stadion zu gehen oder künstlich angelegte Eisflächen auf Wiesen und Feldern zu nutzen.

Die Wasserwacht-Stationen am Kuhsee, am Autobahnsee und am Bergheimer Baggersee sind während der Eissaison an Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen besetzt. Wer trotz aller Warnungen ins Eis einbricht, sollte laut Greiner folgende Regeln beachten: Laut um Hilfe rufen, in jedem Fall vermeiden, dass er unter das Eis gerät und sich so wenig wie möglich bewegen, um möglichst wenig Körpertemperatur zu verlieren.

Was Passanten tun können

Zeugen eines solchen Unfalls sollten sofort über die Notrufnummern 112 Hilfe holen und die eingebrochene Person danach beruhigen und beobachten. Wen möglich, sollte ein Mensch, der ins Eis eingebrochen ist, mit Hilfe von Hilfsmitteln wie Rettungsring, Leitern, Ästen, einem Abschleppseil oder ähnlichen Gegenstände abgesichert werden oder sogar an Land zu ziehen.