2017-05-16 18:48:00.0

Augsburg Madame Kim und Monsieur Minh servieren jetzt in Pfersee

Cao Minh-Hanh und seine Mutter Kim mussten ihr Restaurant Ende März schließen. Nach einer langen Suche wurden sie fündig – in Pfersee. Von Miriam Zissler

Die Bonsai-Bäumchen hängen wieder als Hingucker in der Luft und die Buntmalstifte stehen für ihren Einsatz bereit, denn im Restaurant Madame Kim & Monsieur Minh dürfen die Gäste seit jeher auf die Papiertischdecke malen. Seit Dienstag kann in dem beliebten Lokal nicht nur gemalt, sondern auch wieder gegessen werden. Inhaber Cao Minh-Hanh und seine Mutter Kim haben ihr Restaurant an einem neuen Ort wiedereröffnet. Sie bieten ihre Fusion von vietnamesischer und deutscher Küche jetzt im ehemaligen Manolito an der Ecke Deutschenbaurstraße/Leonhard-Hausmann-Straße in Pfersee an. Ende März hatten sie aus ihrem Lokal in den Räumen des ehemaligen Bayerischen Löwen ausziehen müssen. Das Haus an der Ecke Sieglinden-/Siegfriedstraße muss abgerissen werden.

Für Hauseigentümerin Anna-Dina Priller kam diese Nachricht im vergangenen Jahr vollkommen überraschend: Sie wollte das Haus sanieren lassen und sah sich am Ende mit einem Gutachten konfrontiert, das einen Abriss empfahl, weil die Tragfähigkeit des Hauses beeinträchtigt war. „Als wir davon im Oktober erfuhren, war das natürlich eine Hiobsbotschaft für uns. Wir haben sofort mit einer Suche nach einem neuen Lokal begonnen“, erzählt Cao Minh-Hanh. Doch die Suche gestaltete sich schwierig. Gerade in der Innenstadt verfügen nicht alle Restaurants über die Möglichkeit zur Außenbewirtung. „Aber das war für uns eine Grundvoraussetzung“, so der Inhaber. In der letzten Märzwoche kam es dann doch zu einer Vertragsunterzeichnung. Mutter und Sohn wurden sich mit Elmar Lochbrunner, der das Tex-Mex-Restaurant an der Deutschenbauerstraßen knapp 20 Jahre betrieben hatte, einig. Das Manolito in der Lenzhalde (Thelottstraße) gibt es weiterhin.

ANZEIGE

Wichtig war der Biergarten

„Das Lokal hat uns gleich gefallen, weil der Bewirtungsraum unserem ehemaligen Restaurant sehr ähnelt“, sagt Cao Minh-Hanh. Rund 50 Personen finden in dem rechteckigen Raum Platz – im Biergarten gibt es weitere rund 100 Plätze. In den vergangenen Wochen hat er alles hergerichtet, die Wände gestrichen, Kachelöfen lackiert und die Küche hergerichtet. „Neugierige Stammkunden kamen schon vorbei und haben sich unser neues Lokal angesehen. Sie haben gemeint, dass es genauso wie das alte Restaurant aussieht und genauso wollten wir es auch haben“, sagt der 41-Jährige. Die Betreiber bleiben auch ihrem gastronomischen Konzept treu. Auf der Karte werden die Gäste, die ihnen bekannten Gerichte, wie Curry-Variationen, aber auch Schnitzel finden. Allerdings werden Madame Kim und Monsieur Minh anfangs mit einer kleinen Karte beginnen. „Die Küche ist viel kleiner als die Küche in unserem letzten Restaurant. Wir müssen erst alle Handgriffe neu abstimmen. Schritt für Schritt wollen wir dann das Angebot vergrößern“, sagt Cao Minh-Hanh. Daneben wird es eine moderne Biergartenkarte geben.

Obwohl sich das Lokal nun nicht mehr in der Innenstadt befindet, hat der Standort die beiden Gastronomen überzeugt. „Es ist ein etabliertes Lokal. Vor dem Manolito waren der Rote Ochse und das Our Place an dieser Stelle“, sagt der 41-Jährige. Mit der Linie 3 sei das Lokal mit der Straßenbahn erreichbar und Parkplätze seien abends etwa am nahe gelegenen Westfriedhof erhältlich. „Pfersee ist ein tolles Gebiet mit viel Potenzial. Daneben kommt eine Vielzahl unserer Gäste ohnehin aus den umliegenden Landkreisen. Die müssen so oder so nach Augsburg fahren.“