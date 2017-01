2017-01-19 05:53:00.0

Augsburg Mann überfällt Frau am Kuhsee und vergewaltigt sie

Ein 48-Jähriger vergewaltigt eine junge Frau in der Nähe des Hochablasses. Seine Begründung: Es gebe zu wenig Kinder. Das Opfer leidet bis heute. Von Michael Siegel

Bei der zufälligen Begegnung auf der Straße hat ein 48-jähriger Mann beschlossen, einer ihm unbekannten 23-jährigen Frau „ein Kind zu schenken“, wie er es ausdrückte. Jetzt wurde der verheiratete Vater dreier Kinder vom Schöffengericht wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Es ist ein Sonntag im Mai, einer der ersten schönen Tage des Jahres 2016. Von ihrer Wohnung in der Innenstadt bricht eine 23-jährige Frau, ledig, kinderlos, zu einem Spaziergang Richtung Kuhsee auf. Am Hochablass trifft die Beamtin auf den Mann aus Lechhausen, der dort nach einem Radausflug rastet. Der Mann spricht die ihm unbekannte junge Frau an, radelt neben ihr her, während sie gegen 19 Uhr über das Hochablass-Wehr geht. Dass der Elektriker ihr von seiner Familie und seiner Arbeit erzählt, macht es später der Polizei leichter, den Mann zu ermitteln. Obwohl die Frau dem 48-Jährigen sagt, dass er sie in Ruhe lassen solle, bleibt er bei ihr.

ANZEIGE

Angeklagter schämt sich

In der Hoffnung, so den Mann mit seinem Rad loszuwerden, biegt sie auf einen schmalen Pfad zwischen zwei Fußwegen im bewaldeten Bereich östlich des Lechs ein. Aber es kommt anders. Vor Gericht sagt der Angeklagte: Er habe sein Rad abgestellt, die Frau gepackt, zu Boden geworfen und sich zu ihr gelegt. Als sie um Hilfe ruft, hält er ihr mit der einen Hand den Mund zu, während er ihr die Hose und den Slip herunterzieht und sie missbraucht.

Deutschland habe zu wenige Kinder, er werde ihr jetzt ein Kind schenken, habe er der Frau angekündigt. Als das Opfer ihn fragt, was er wohl tun würde, wenn so etwas mit seiner Tochter passiert, habe er von ihr abgelassen. Er habe noch mitgeholfen, die verlorene Brille der Frau wiederzufinden, habe ihr das Laub aus den Haaren gestrichen, dann hinter ihr den Wald verlassen. Als die Frau Hilfe suchend auf eine Spaziergängerin zulief, machte er sich mit seinem Rad davon. Mit einer Begründung für seine Tat kann der Angeklagte vor Gericht nicht dienen: „Ich habe keine Erklärung, es tut mir leid, ich schäme mich.“

Festnahme am Arbeitsplatz

Eine Kriminalpolizistin schildert dem Gericht, wie die Ermittler anhand seiner Erzählung gegenüber dem Opfer den Täter ausfindig machen konnten. An seinem Arbeitsplatz wird der Mann festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Aufgrund des umfassenden Geständnisses des Angeklagten braucht das Opfer vor Gericht nicht zum Tathergang auszusagen. Die 23-Jährige, als Nebenklägerin betreut von Anwältin Mandana Mauss, schildert aber, wie sich ihr Leben seit der Tat verändert habe. Körperliche Schmerzen seien bald verheilt gewesen, aber sie habe seitdem Ängste, leide unter Schlaflosigkeit, fühle sich bindungsunfähig. Staatsanwältin Saskia Eberle spricht von einem „Horrorszenario“, am helllichten Tag in einer belebten Gegend derart überfallen zu werden. Sie fordert drei Jahre und zehn Monate Gefängnisstrafe.

Verteidiger Walter Rubach verweist auf das in vielen Punkten unerklärbare und nicht typische Verhalten seines Mandanten. Der sei sofort und umfänglich geständig gewesen, sei reumütig und habe beim Opfer um Verzeihung gebeten. Er erachte eine Strafe von zweieinhalb Jahren für angemessen.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Alexander Müller verurteilt den Angeklagten schließlich zu den drei Jahren und sechs Monaten Haft. Ja, es sei von einem Augenblicksversagen anstelle eines von langer Hand geplanten Verbrechens auszugehen und es sei beim Missbrauch nicht zum Äußersten gekommen, so Müller. Gleichwohl habe der Täter das Leben seines Opfers durch die Vergewaltigung erheblich verändert. Vor den Augen seiner Ehefrau und seines Sohnes wird der Mann in Handschellen aus dem Gerichtssaal geführt.