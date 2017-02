2017-02-07 06:53:12.0

Woche der Ehepaare Marriage Week startet heute im Raum Augsburg

In dieser Woche dreht sich alles um Ehepaare: Zur "Marriage Week" erwartet Verheiratete in Augsburg, Friedberg, Aichach, Diedorf und Neusäß ein Programm für die Liebe. Von Claudia Graf

Am 14. Februar ist Valentinstag. Im Mittelpunkt stehen in der Woche zuvor aber nicht frisch verliebte Paare, sondern die, die schon längst "Ja" zueinander gesagt haben - oder es demnächst vorhaben. "Die "Marriage Week" startet am Dienstag mit einem besonderen Programm für Ehefrau und Ehemann.

Ein Programm für Verheiratete

Das Motto der Aktion lautet "Die Ehe ist ein Souvenir der Liebe". In Augsburg, Friedberg, Aichach, Diedorf und Neusäß haben sich dafür Kirchen und verschiedene Unternehmen zusammengetan. Das ganze Programm gibt es online als Flyer.

In dieser Woche soll endlich Zeit sein für Zweisamkeit: Ob nun bei einem Genießerfrühstück (inklusive Betreuung von Kindern bis 12 Jahre) oder beim abendlichen Ausgehen. Wer Glück hat, kann vielleicht einen Platz beim Candle Light Dinner, Tanzen oder Filmabend ergattern. Am Wochenende stehen Gottesdienste für Ehepaare und Verliebte an.

In der Marriage Week soll Zeit für schöne Erlebnisse sein

"Jede Beziehung lebt von der gemeinsam verbrachten Zeit", sagte Martha Reißner, 3. Bürgermeisterin in Friedberg, im Vorfeld.Richard Greiner, 1. Bürgermeister der Stadt Neusäß, sagte: Die Woche biete eine Gelegenheit, sich auf den Partner zu konzentrieren und als Paar schöne Erlebnisse zu schaffen.

