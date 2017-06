2017-06-05 17:00:00.0

Augsburg Martini öffnet Park für Hunderte Wohnungen und das Theater

Der Martini-Park in Augsburg war lange geprägt von Industrie und Gewerbe. Nun erhält das Gelände ein neues Gesicht. Auch viele Wohnungen entstehen hier.

Aus Vergangenheit wird Zukunft. So formuliert es das Unternehmen Martini in einer Werbebroschüre. Der Martini-Park, benannt nach einer großen Augsburger Unternehmerfamilie, verfügt über einen wertvollen Bestand an bemerkenswerter Industriekultur aus dem 19. und 20. Jahrhundert. 24 Hektar ist das Areal im Textilviertel groß. Was zur Blütezeit der langen Augsburger Textilgeschichte als Produktionsstätte gedient hat, ist heute in allererster Linie ein Ort für Gewerbe aus völlig unterschiedlichen Branchen.

Dienstleister haben hier ihren Sitz, aber auch Handwerker und produzierende Betriebe: Architekt, Schlosser und Psychotherapeutin – die Bandbreite ist groß. Der größte Mieter ist die Firma Freudenberg, die die Tradition der Textilbranche im Martini-Park nach wie vor hoch hält. Freudenberg, deren Produkt Vileda als Markennamen fest eingeführt ist, produziert in großen Fertigungshalle auf dem Gelände.

Der Martini-Park, der für die Öffentlichkeit gegenwärtig sehr geheimnisvoll wirkt, steht vor gravierenden Einschnitten. Das Gesicht des Parks wird sich in den nächsten Jahren gewaltig verändern. Um es vereinfacht zu sagen: Der Martini-Park öffnet sich für die Augsburger, aber auch für Menschen aus der Region. Zwei Bausteine sind es, die dazu entscheidend beitragen.

Das Theater Augsburg wird in zwei Hallen eine Ausweichspielstätte beziehen, die mindestens fünf Jahre genutzt wird. Daher werden Theatergänger die Schönheit des Areals mit seinen Grünanlagen bald näher kennenlernen. Das ist aber nur ein kleiner Schritt im Vergleich zu dem, was an anderer Stelle auf dem weitläufigen Grundstück geplant ist.

Martini-Park: 360 Wohnungen geplant

Wer an der Schleifenstraße (Amagasaki-Allee, Nagahama-Allee) unterwegs ist, hat in den zurückliegenden Wochen wahrgenommen, was hinter dem Zaun passiert. Ein riesiges Baufeld ist entstanden. Bagger stehen auf dem Areal. Sie sind ein Hinweis darauf, was in den nächsten Jahren entsteht: Martini und weitere Partner bauen insgesamt 360 Wohnungen, wobei hier zwei Bauabschnitte vorgesehen sind.

Geplant ist zudem eine Kindertagesstätte. Baubeginn soll voraussichtlich noch in diesem Jahr sein. Neue Straßen werden gebaut, die die Zufahrt zu den Häusern erschließen. Tiefgaragen schaffen die nötigen Parkplätze. „Wohnen und Arbeiten in einem Quartier“, nennt Wolfgang Geisler, Geschäftsführer der Martini-Firmengruppe, die Idee, die dahintersteckt. Mit den Überlegungen, das Quartier zum Wohnviertel auszuweiten, gibt es für die Öffentlichkeit einen anderen Zugang zum Martini-Park.

Teile der Anlage werden als große Grünanlage freigegeben, die für Anwohner aus dem Umfeld im Textilviertel zugänglich ist. Zu den Produktionsstätten hin wird es wird nicht zuletzt auf Wunsch der Unternehmen eine Abgrenzung geben, die den Zugang dorthin etwas erschwert. Doch die grundsätzliche Botschaft ist klar: Der Martini-Park öffnet sich. Das ist auch wörtlich zu verstehen, da ein Tor in der Schäfflerbachstraße künftig für Theatergänger als schneller Weg zur Spielstätte dient.

Wer den Park betritt, kommt in eine besondere Welt. Ein Rundgang lüftet Geheimnisse dieses Parks:

Die Anfänge

Die Brüder Clemens und Fritz Martini bauten im Jahr 1847 eine zweite Produktionsstätte der „Bleicherei, Färberei, Druckerei und Appreturanstalt Martini&Cie.“. Die Ursprünge der Firma liegen in Haunstetten. Gründungsjahr war 1832. Zu späteren Spitzenzeiten waren auf dem Martini-Park rund 2000 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt (siehe eigener Artikel rechts).

Gewerbepark heute

120 Mieter sind in den Hallen, Gebäuden und drei Villen angesiedelt. Rund 1000 Beschäftigte haben im Martini-Park ihren Arbeitsplatz. Nahezu 40 Gebäude in unterschiedlicher Größenordnung stehen auf dem Grundstück. Architektonisch herausragend sind die drei Villen.

Grünanlagen

Reizvoll ist die groß angelegte Parklandschaft. Es gibt viele Rückzugspunkte für Mieter und Gäste.

Besondere Adresse

Alle Unternehmen im Martini-Park haben eine einheitliche Adresse. Sie lautet: Provinostraße 52. Die Unterscheidung erfolgt nach der Benennung der einzelnen Gebäude, es sind die Buchstaben A und B sowie durchlaufende Zahlen, die bis 17 gehen.

Neue Adresssen

Wenn die Wohnbebauung einmal auf dem Gelände steht, ist es mit dieser einheitlichen Adresse vorbei. Wegen der Straßen, die zu den Häusern führen, werden zusätzliche Straßennamen benötigt.

Die Wohnbebauung

360 Wohnungen sind geplant. Martini selbst will 260 Wohnungen errichten, wahrscheinlich in zwei Abschnitten. Die Firmengruppe tritt als Bauherr und Eigentümer auf. Die Wohnungen, die von 1,5 bis vier Zimmer geplant sind, werden alle vermietet. Der Baustart ist noch nicht festgelegt, vielleicht geht es noch dieses Jahr los. Die Erschließungsarbeiten für Wasser, Strom, Telekommunikation und Straßen laufen schon länger.

Geförderte Wohnungen

Bestandteil der Planungen ist auch gefördertes Wohnen. Drei Familiengesellschaften werden 70 Wohnungen errichten. Zudem wird das Dominikus-Ringeisen-Werk insgesamt 30 Wohnungen bauen, in denen Behinderte mit nicht behinderten Menschen zusammenleben.

So wird gebaut

Zur Schleifenstraße (Nagahama-Allee) hin steht ein fünfgeschossiger Komplex mit den staatlich geförderten Wohnungen. Diese Bauhöhe soll den Lärm vermindern, der auf das weitere Areal gelangt. Die anderen Häuser im Umfeld werden drei bis vier Geschosse haben.

Theater

Zwei derzeit noch leer stehende Hallen werden vom Theater gemietet. Die kleinere Halle, in der momentan noch ein kleiner Bagger steht, wird die Spielstätte sein. 600 Plätze für Besucher sind vorgesehen. Es gibt einen Orchestergraben und die Bühnentechnik. In der zweiten Halle ist der Proberaum, hier sitzen Teile der Verwaltung und sie dient als Lagerstätte. Premiere ist am 1. Oktober mit der romantischen Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber.

Besonderheit Betriebsrestaurant

Der Martini-Park hat viele außergewöhnliche Dinge zu bieten. Ein Punkt ist das Betriebsrestaurant mit dem Namen „1832“. Erinnert wird an das Jahr, in dem Martini das Unternehmen gründete. Das Lokal mit Außengastronomie ist werktags von 7 bis 15 Uhr geöffnet. Auch aus der Umgebung kommen Gäste.

Besonderheit Außentreppe

Die früheren Lagerhallen dienen heute als modern ausgestattete Büros. Manchmal geht es ums Detail: Ins Büro des Architekturbüros Titus Bernhard führt eine Außentreppe, die im Gegensatz zur umstrittenen Außentreppe am Fünffingerlesturm genutzt wird.

Das Konzept

Der Martini-Park verfolge ein langfristig angelegtes Konzept, sagt Geschäftsführer Geisler. So wie anfangs die Lagerflächen Schritt für Schritt vermietet oder zu Büroräumen umgewandelt wurden, soll es auch weitergehen. Es gebe keinen Zeitdruck. Beispiel Theater: Wenn das Theater mit seinem Spielbetrieb wieder ins Große Haus im Stadtzentrum zurückkehrt, werden die Hallen im Martini-Park wieder frei. Was dann passiere, lässt Geisler heute ruhig schlafen: „Auch hier werden wir wieder etwas Neues entwickeln.“

Besonderheit Wasserwerk

Etwas versteckt auf dem Areal steht ein Wasserwerk, das mit moderner Technik ausgestattet ist.

Neue Energien

Die Firmengruppe Martini erzeugt mit einem eigenen Wasserkraftwerk Strom. Davon profitieren 200 Haushalte. Zugleich gibt es auf dem Areal ein Photovolktaikanlage. Der Strom, den dieses Solarkraftwerk ins öffentliche Netz einspeist, deckt laut Geisler den jährlichen Strombedarf von 40 Haushalten.