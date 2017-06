2017-06-28 09:43:43.0

Augsburg Menschen auf den Gleisen: Augsburger Hauptbahnhof noch teilweise gesperrt

Am Augsburger Hauptbahnhof waren Menschen auf den Gleisen, die Station war komplett gesperrt. Laut Polizei handelte es sich um Asylbewerber, die wohl in Österreich zugestiegen waren.

Weil Menschen auf den Gleisen am Augsburger Hauptbahnhof unterwegs waren, war die Station am Mittwochmorgen zeitweise komplett gesperrt. Über eine halbe Stunde lang wurde der Augsburger Hauptbahnhof von keinem Zug angefahren, stattdessen warteten die Züge an anderen Bahnhöfen.

Nach Auskunft der Polizei hatte ein Güterzug im Bahnhof gehalten, in dem sich sieben Asylbewerber unterschiedlicher Nationalitäten befanden. Diese waren vermutlich in Österreich zugestiegen. In Augsburg stiegen sie aus dem Zug, zwei von ihnen hatten offenbar einen Schwächeanfall erlitten.

Neben der Polizei waren auch zahlreiche Fahrzeuge und Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Augsburger Hauptbahnhof: Sperrung schon teilweise aufgehoben

Wie die Bahn meldet, sind am Augsburger Hauptbahnhof jetzt nur noch die Gleise 4, 5 und 6 gesperrt. Der Bahnverkehr wurde demnach wieder aufgenommen. Dennoch müssen Fahrgäste, die in Zügen mit Halt in Augsburg reisen, immer noch mit Verspätungen rechnen. Die Bahn geht von Verzögerungen von bis zu 30 Minuten aus und warnt Fahrgäste auch vor Zugausfällen.

(Stand: 11 Uhr. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.)

