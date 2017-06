2017-06-14 14:11:20.0

Augsburg Modular und mehr: Hier lässt sich das "lange Wochenende" genießen

Wer einen Brückentag nimmt, kann ein langes Wochenende genießen - das sich nicht nur auf dem Modular in Augsburg verbringen lässt. Das sind unsere Veranstaltungstipps.

Musik und Theater am Donnerstag

Das Modular-Festival startet am Donnerstag. Über 100 Musiker, Künstler, DJs und sonstige Kreative haben für drei Tage den Wittelsbacher Park fest im Griff. Karten gibt es nur noch an der Tageskasse ab, 15 Euro plus Gebühren.

Jazz gibt es in der Schlossgaststätte Wellenburg ab 16 Uhr live zu erleben bei "Jazz im Biergarten", mit Sieglinde Hahn und Dieter Liehr. Bei schönstem Wetter kann man dabei einen Biergarten-Ausflug mit Live-Musik kombinieren.

Wer einmal Jakob Fugger "live" erleben möchte, dem sei das Theaterstück "Jakob Fugger Consulting" im Fugger und Welser Erlebnismuseum geraten. 2017 wird es jeden dritten Donnerstag im Monat aufgeführt, geschrieben wurde es von Sebastian Seidel. Im Stück selbst durchlebt Jakob Fugger eine persönliche Krise, nachdem ihm der Glaube an den Kapitalismus mehr und mehr abhanden kommt. Karten gibt es ab 12 Euro, Beginn ist 19.30 Uhr.

Kabarett, Römerleben und mehr am Freitag

Die Puppenkiste lädt zu ihrem Kabarett ein. Inhaltlich ist alles dabei - von politischer Satire bis zum Klamauk, von klassischer Musik bis zu modernem Pop. Das Ensemble der Augsburger Puppenkiste ist seit Jahrzehnten eine feste Institution. Beginn ist 19.30 Uhr, Restkarten gibt es an der Tageskasse.

Alle Kinder zwischen acht und 13 Jahren können ihren letzten Ferientag im Zeughaus Augsburg genießen. Dort findet das Ferienprogramm "Asterix und die Römer" statt, unter Voranmeldung unter der 0821/324 411 2 wird gebeten. Die Kinder lernen dort spielerisch ein Stück römischer Geschichte kennen und dürfen selbst mitwirken. Die Teilnahme kostet inklusive Eintritt 5 Euro, Beginn ist um 11 Uhr.

Mehr als 40 Augsburger unterschiedlichster Glaubensrichtungen wurden von einem Team um die Regisseure Harry Fuhrmann und Christiane Wiegand über die Rolle unterschiedlicher Religionen im gesellschaftlichen Leben Augsburgs befragt. Als Resultat ist das Theaterstück "Unruhe im Paradies" entstanden, welches auf der Brechtbühne zu sehen ist. Beginn ist 19.30 Uhr, Karten gibt es ab 7 Euro.

Flohmarkt und Theater am Samstag

Für Schatzjäger und Freunde der gepflegten Stöberei gibt es am Samstag den Hofflohmarkt im Bismarckviertel . Das Wetter soll gut sein. Zu bestaunen und kaufen gibt es alllerhand private Schätze. Chancen auf neues Mobiliar oder alte Schallplatten hat man von 9 bis 14 Uhr.

Im Hoffmann-Keller gibt es die gleichnamige Theaterfassung des Romans "Auerhaus" zu sehen. Regisseurin Bibiana Picado Mendes verlässt sich dabei auf ihr Ensemble aus vier Schauspielern, die die Herausforderung meistern, sechs junge Menschen zu verkörpern. Sie gründen, anlässlich des versuchten Selbstmordes eines Freundes, in den 80er Jahren eine WG in einem Dorf bei Stuttgart. Beginn ist 20.30 Uhr, Tickets gibt es ab 14 Euro. Es ist die letzte Vorstellung.

Biergarten-Matinée und Flussfilmfest

Das Schloss Blumenthal lädt am Sonntag zu Weißwurstfrühstück und Musik der Schwabhausener Blaskapelle. Nebenbei lässt sich das restaurierte ehemalige Fuggerschloss mit Park bewundern. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Für die Musiker geht ein Hut um.

Im Augsburger Liliom-Kino kann man am Sonntag im Rahmen des Flussfilmfests mit Fachleuten und Filmemachern über die Zukunft des Lech diskutieren. Außerdem werden weitere Filme über den Lech und andere Flüsse im Voralpenland gezeigt. Das Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einer Begrüßung durch den Augsburger Umweltreferenten, Reiner Erben. Der Eintritt kostet 7 Euro. AZ