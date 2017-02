2017-02-02 19:32:00.0

Augsburg Neue Sitze im Kongress am Park: Ein Stühlemeer in Orange

Besucher des Kongress am Park sitzen auf neuen Stühlen: Die Kino-Bestuhlung aus dem Jahr 1972 wurde ersetzt. Liebhaber können sie im März ersteigern. Von Miriam Zissler

Im Jahr 2012 wurde die Kongresshalle saniert. Neue Stühle gab es damals nicht. „Die tun es schon noch, haben wir uns damals gedacht“, sagte am Donnerstag Wirtschaftsreferentin Eva Weber. Doch nur wenige Jahre nach dieser Entscheidung war klar – die alte Kino-Bestuhlung aus dem Jahr 1972 tut es nicht mehr.

Kaputte Armlehnen, die während der Vorstellung abbrachen, herausstehende Nägel, wackelnde Lehnen und verschlissener Sesselstoff erwiesen sich bald nicht mehr als bequem, sondern auch als gefährlich. Zudem erwies es sich stets als Kraftakt, die Stühle vor einer Veranstaltung aufzubauen und vor der nächsten wieder abzubauen. „Für den Aufbau unserer alten Kinobestuhlung haben unsere Mitarbeiter acht Stunden benötigt, für den Abbau sechs. Inzwischen hat der Kongress am Park eine Auslastung von 79 Prozent. Da konnte so nicht mehr wirtschaftlich gearbeitet werden“, sagte Regio-Geschäftsführer Götz Beck, der für die Kongresshalle zuständig ist. Der schweißtreibende Auf- und Abbau ist Geschichte. Für die neuen Stühle werden drei Stunden benötigt, um sie aus dem Stuhllager im großen Saal aufzustellen, für den Abbau wird dieselbe Zeit benötigt.

Kosten 270000 Euro

270000 Euro wurde in die neue Bestuhlung, 1055 Stühle im Hauptsaal und einige Reservestühle, investiert. Eine Renovierung der alten Stühle wäre deutlich teurer gekommen – rund 800000 Euro hätte diese gekostet. „Die Hälfte der Kosten hat der Kongress am Park durch seine Mehreinnahmen finanziert“, sagte Eva Weber. Die andere Hälfte war im städtischen Haushalt ausgewiesen. „Die Stühle wurden in enger Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege ausgesucht“, betonte Architekt Gerhard Tham. Der Sonderfarbton wurde dem Originalstoff aus dem Jahr 1972 nachempfunden, um dem „Retro-Look“ der Halle treu zu bleiben. Wer allerdings an der inzwischen grau-braunen Kino-Bestuhlung hängt, kann sich diese im März für zu Hause ersteigern. Ein genauer Termin dafür wird noch bekannt gegeben.