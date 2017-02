2017-02-13 16:30:46.0

Augsburg "Pelz-Polizisten" sprechen Passanten auch auf Kunstfell an

Als Pelz-Polizisten waren zwei Tierschützer am Montagnachmittag in der Innenstadt unterwegs. Warum die echte Polizei vorbeikam und wen die Aktivisten ansprachen. Von Ina Kresse

Sie nennen sich "Pelz Polizei" und sprechen Passanten an, die Tierfell an ihrer Kleidung tragen. Jennifer Schöpf und Michael Seitz sind am Montagnachmittag auf dem Fuggerplatz in der Innenstadt auf Streife gegangen. Doch bevor die Aktivisten des deutschen Tierschutzbüros loslegen konnten, schaute die echte Polizei kurz vorbei.

Der Besuch der Tierschützer war bei der Stadt Augsburg ordnungsgemäß angemeldet. Dennoch fuhr ein Streifenwagen am Hans Jakob Fugger-Denkmal vor. Die Beamten wollten sich unter anderem vor Ort davon überzeugen, wie die Aktivisten auftraten. In Bielefeld nämlich, wo die Aktion auch schon stattfand, gab es Ärger, weil die Tierschützer in ihren Outfits stark der echten Polizei ähnelten. Auf ihren einheitlichen Jacken prangte der Schriftzug „Pelz-Polizei“, auf den Ärmeln war eine Art Polizeistern zu sehen.

Für München und Augsburg, wo die beiden Tierschützer am Montag unterwegs waren, haben sie das Emblem an ihren Ärmeln extra abgeklebt. Auf den Strickmützen und den Jacken stand nun „Pelz-Ermittler“ zu lesen. „Wir mussten unser Äußeres etwas modifizieren“, damit alle glücklich sind“, sagte der 39-jährige Seitz aus Berlin, wo das deutsche Tierschutzbüro beheimatet ist.

Die Berliner wollen nicht belehrend durch die Städte ziehen, wie sie betonten, sondern mit Menschen ins Gespräch kommen. So wie mit den beiden jungen Frauen Anja Birzele und Daniela Schwarz, die am Fuggerplatz vorbei schlenderten. Die Freundinnen trugen Pelzbesatz an den Kapuzen ihrer Jacken. „Das ist meine erste Jacke, bei der ich mir nicht sicher bin, ob das Fell echt ist oder nicht“, sagte die 29-jährige Birzele zu den „Pelz-Polizisten“. Die stellten schnell fest: es ist Kunstpelz. Wenn man sich gar nicht sicher ist, kann man ein paar Fellhaare anbrennen, lautet der Tipp von Aktivistin Schöpf. Angebrannter Kunstpelz rieche nach Plastik, echter Pelz nach Horn oder Haaren.

Pelz-Polizei hat die Fellkapuzen der Passanten im Blick

Die Pelz-Ermittler gaben nicht nur Hilfestellung beim Erkennen von Echt- oder Kunstpelz, sondern wollten die Passanten generell sensibilisieren. „Ein Pelz-Bommel macht eine Mütze auch nicht wärmer“, sagte Schöpf. Denn auch für derartige kleine Accessoires müssten Tiere grausam sterben. Das würden die Menschen oftmals nicht bedenken. Tatsächlich fielen an dem Nachmittag in der Augsburger Innenstadt kaum Pelzjacken auf. Es waren vielmehr die Pelzkragen oder Fellränder, die sich bemerkenswert oft an Kapuzen von Winterjacken befanden. So rechtfertigte sich ein junger Mann mit echtem Fell an einer Kapuze, dass er die Winterjacke nach der Qualität ausgesucht habe. „Beim Kauf habe ich darauf geachtet, dass die Jacke warm ist, damit ich sie lange tragen kann. Deshalb habe ich auch tiefer in die Tasche gegriffen.“ Auf den Pelz habe er da nicht geachtet, räumte er freimütig ein. Die beiden Tierschützer sprachen aber auch Passanten an, die offenkundig nur Kunstpelz trugen. Denn auch damit würde man dem Umfeld signalisieren, dass Pelztragen korrekt sei. „Ein extrem falsches Signal“, so Michael Seitz.

Darum riet der Tierschützer auch dazu, geerbte Pelzjacken oder -mäntel wegzuwerfen. „Eigentlich ist die Restmülltonne der beste Ort, so hart es klingt.“ Ein junge Frau mit Echtpelz an der Kapuze wurde darüber aufgeklärt, dass sie einen Marderhund mit sich trage. „Die werden in China gezüchtet“, erklärte ihr Seitz. „Tausende der Tiere stehen in engstem Raum in Gitterboxen. Wenn es zur Ernte, so heißt das dort, kommt, bekommen sie nur eins über den Kopf und werden dann bei lebendigem Leib gehäutet“, führte er weiter aus. Die Passantin hörte es sich in Ruhe ein, sagte dazu aber nichts.

Einige Augsburger ließen sich an dem Nachmittag in ein kurzes Gespräch über Tierschutz verwickeln. Andere jedoch hatten, wie sie im Vorbeilaufen erklärten, keine Zeit oder winkten schon von Weitem ab. Ein älterer Herr beobachtete die beiden Pelz-Ermittler eine Weile. Dann ging er kopfschüttelnd weiter.