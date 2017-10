2017-10-12 20:02:57.0

Augsburg Pferseer Tunnel gesperrt: Lastwagen bleibt stecken und legt Verkehr lahm

Nichts geht mehr: Ein Lastwagen war zu hoch für die Unterführung am Hauptbahnhof, die nach Pfersee führt. Er blieb stecken und hat dabei die Oberleitungen demoliert.

Ein Lastwagenfahrer wollte seinen Lkw aus der Augsburger Innenstadt durch die Unterführung am Hauptbahnhof in Richtung Pfersee fahren. Doch der Lkw war zu hoch - und das Gefährt blieb am Donnerstagabend im Tunnel stecken.

Dabei hat der Laster die Oberleitungen für die Straßenbahnen demoliert, sodass es aktuell auch Verzögerungen im Straßenbahnverkehr kommt. Die Polizei hat den Tunnel von beiden Seiten gesperrt. AZ