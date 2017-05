2017-05-04 06:15:00.0

Augsburg Plärrer geht ab heute in die zweite Runde - mit Einschränkungen

Da Besuchermassen wegen des schlechten Wetters ausblieben, geht der Augsburger Osterplärrer ab heute in die Verlängerung. Zwei Festzelte öffnen aber nicht wieder. Von Helena Schachtschabel

Der Oster-Plärrer startet am Donnerstag in die Verlängerung: Bis einschließlich Sonntag, 7. Mai, öffnet das Volksfest noch einmal seine Pforten. Wegen des kalten und schlechten Wetters kamen weniger Besucher auf den Volksfestplatz, als in den vergangenen Jahren. Und das, obwohl die Augsburger sehr gerne auf den Plärrer gegangen wären: „An den vier schönen Tagen war der Plärrer in diesem Jahr überdimensional gut besucht“, sagt Josef Diebold vom Schwäbischen Schaustellerverband.

Es habe sogar Parkplatzprobleme und Überbuchungen in den Zelten gegeben. „Für uns zeigt das: Die Bürger gehen gerne auf den Plärrer. Deshalb möchten wir ihnen nun noch einmal die Möglichkeit geben, bei etwas wärmeren Temperaturen über den Platz zu laufen.“

Josef Diebold sieht den kommenden Tagen optimistisch entgegen. Abgesehen von zwei Betrieben gehen alle Schausteller in die Verlängerung und auch von den Gästen habe es bisher nur positives Feedback gegeben: „Die Leute freuen sich, dass verlängert wird!“

Viel Plärrer-Personal benötigt

Auch Heino Steinker vom Almdorf freut sich über die positive Resonanz der Gäste: „Die Verlängerung ist in aller Munde. Jetzt erhoffe ich mir nur noch schönes Wetter, damit ich wenigstens mit einer Nullrunde aus dieser Nummer wieder herauskomme.“ Sein Biergarten benötigt viel Personal, sodass er hohe Kosten zu decken habe.

„Ich bin daher mehr als froh über die Verlängerung und hoffe, dass ich zumindest ein wenig Schadensbegrenzung betreiben kann.“ Da zwei der drei Bierzelte geschlossen haben, stehen die Chancen für Steinker nun etwas besser, mit seinem Biergarten in den nächsten Tagen den notwendigen Umsatz machen zu können.

Augsburg feiert bei schönstem Wetter auf dem Plärrer

Plärrer 2017: Musikgruppen sagten spontan zu

Personelle Probleme wie bei den Festzelten Binswanger und Sterndl’ Alm, die nun nicht mehr geöffnet haben, gibt es in Steinkers Almdorf nicht. Das berichtet auch Festwirt Dieter Held vom weiterhin geöffneten Schallerzelt: „Auch unsere Musikgruppen haben alle spontan für eine zweite Runde zugesagt.“

Er sei sich sicher, dass sich die Verlängerung lohnen werde, denn das Telefon stehe in den vergangenen Tagen kaum mehr still. „Unsere Damen im Büro haben viel zu tun. Natürlich weiß niemand, wie es werden wird, aber ich hoffe einfach, dass die Leute, die heuer noch nicht da waren, die Gelegenheit nun nutzen werden.“

