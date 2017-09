2017-09-22 10:01:47.0

Augsburg Prozess um Linus Förster: Prostituierte sagen nun doch aus

Die Prostituierten, die den Fall ins Rollen gebracht haben, waren am Donnerstag der Zeugenvernehmung im Fall Linus Förster fern geblieben. Jetzt sitzen sie bereits im Zug. Von Holger Sabinsky-Wolf

Tag 3 des Sex-Prozesses gegen den ehemaligen Landtagsabgeordneten Linus Förster, 52. Am Freitag soll nun tatsächlich die Prostituierte als Zeugin aussagen, die die Ermittlungen gegen den Ex-Politiker ins Rollen gebracht hat. Tags zuvor waren sie und eine Kollegin ihrer Aussage einfach fern geblieben mit der Begründung, die Anfahrt aus dem Taunus sei zu weit und zu teuer. Die Jugendkammer des Landgerichts Augsburg hatte daraufhin einen Vorführbefehl erlassen und den beiden Damen je 500 Euro Ordnungsgeld aufgebrummt. Die Zeugenpflicht gilt in Deutschland als wichtige Bürgerpflicht, daher fiel die Reaktion des Gerichts harsch aus. Notfalls hätten die beiden Prostituierten am Freitag von der Polizei zum Prozess gebracht werden können. Das erwies sich aber als problematisch, weil eine der beiden zwei kleine Kinder hat, wie der Vorsitzende Richter Lenart Hoesch am Freitagvormittag sagte. Die asiatischen Prostituierten sitzen offenbar bereits im Zug nach Augsburg.

Linus Förster hatte am 9. September 2016 versucht, die Asiatin heimlich beim bezahlten Sex zu filmen. Sie bemerkte dies aber und nahm den Speicherchip der Kamera an sich. Als Förster sich den Chip zurückholen wollte, gab es Streit. Der Ex-Abgeordnete verletzte die Liebesdame leicht am Finger und warf sie aufs Bett. Als die Frau und ihre zur Hilfe gerufene Kollegin mit der Polizei drohten, zog Förster sich an und verließ fluchtartig die Bordellwohnung.

Linus Förster; Prostituierte erstatte Anzeige nach Streit

Die Prostituierte ging tags darauf mit dem Chip zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei stellte Fotos des Verdächtigen zur Fahndung in ihr Intranet. Wochen später meldete sich Försters Ex-Freundin, eine Polizeibeamtin. Sie hatte ihren früheren Lebensgefährten erkannt. Die Prostituierte soll noch am Freitag ihren Täter-Opfer-Ausgleich von 1250 Euro in bar von Förster-Verteidiger Walter Rubach ausbezahlt bekommen.

Zudem werden am dritten Prozesstag mehrere Beamte der Augsburger Kripo als Zeugen aussagen. Das Urteil über Linus Förster soll am Freitag kommender Woche fallen.

