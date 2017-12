2017-12-23 08:32:00.0

Augsburg Raser bekommen beschlagnahmte Wagen nach zwei Monaten zurück

Polizisten hatten im Oktober in Augsburg ein illegales Rennen auf der B17 beobachtet. Drei junge Männer mussten ihre Autos abgeben - vorübergehend. Von Jörg Heinzle

Für die Besitzer der Autos ist es wie ein Weihnachtsgeschenk: Drei junge Männer, die sich im Oktober auf der B17 ein illegales Rennen geliefert haben sollen, haben in dieser Woche ihre beschlagnahmten Fahrzeuge wieder bekommen. Sie hatten rund zwei Monate auf ihre PS-starken Wagen verzichten müssen.

Beamte der Verkehrspolizei, die unauffällig in einem zivilen Fahrzeug saßen, hatte die drei Männer aus der Tuning-Szene längere Zeit beobachtet, wie sie sich auf der Bundesstraße innerhalb des Stadtgebiets mit zu hohem Tempo immer wieder überholten. Ein Polizeisprecher sagte, die Männer hätten die Straße als Rennstrecke genutzt. Der Fall sorgte für Aufsehen, weil die Augsburger Polizei eine gerade erst in Kraft getretene Regelung nutzte, die es ermöglicht, den an einem illegalen Rennen beteiligten Fahrern die Autos abzunehmen. So wanderten ein Audi TT-RS, ein Nissan GT-R und ein BMW 335i in eine Halle der Polizei.

Früher wurden illegale Rennen oft nur als Ordnungswidrigkeit verfolgt. Die seit Anfang Oktober gültige neue Gesetzeslage stuft die Organisation und Teilnahme an solchen Rennen jetzt als Straftat ein.

Strafverfahren gegen die Männer läuft weiter

Die Strafverfahren gegen die drei Männer im Alter von 23 bis 25 Jahren sind noch nicht abgeschlossen. Die Fahrzeuge wurden nun allerdings wieder an die Eigentümer herausgegeben. Die Vorwürfe gegen die Raser seien nicht so gravierend, dass in diesem Fall ein dauerhafter Entzug der Fahrzeuge angemessen wäre, sagt Polizeisprecher Michael Jakob. Seit der Aktion im Oktober sind von der Polizei in Augsburg bisher keine weiteren Autos mehr wegen illegaler Straßenrennen beschlagnahmt worden.

Illegale Autorennen gelten seit Ende September 2017 nicht mehr als Ordnungswidrigkeit sondern als Straftat.



Als Reaktion auf mehrere illegale Autorennen, bei denen Unbeteiligte schwer verletzt oder sogar getötet worden sind, wurden die Vorschriften auf Bundesebene verschärft.



Geregelt sind die Strafen im neu eingeführten Paragrafen 315d des Strafgesetzbuchs. Wer an einem illegalen Rennen teilnimmt, kann alleine für die Teilnahme mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden.



Wird durch das Rennen jemand gefährdet, sind bis zu fünf Jahre Haft möglich. Wird eine Person getötet oder schwer verletzt, liegt der Strafrahmen bei bis zu zehn Jahren Gefängnis.



Auch Organisatoren solcher Rennen können bestraft werden. Paragraf 315f ermöglicht, dass der Staat die Fahrzeuge der Teilnehmer einziehen kann, wenn ein Richter das anordnet. (jöh)

Das geschieht nur in Fällen, in denen es konkrete Indizien und Hinweise gibt. Grundsätzlich will die Polizei aber auch künftig streng gegen Möchtegern-Rennfahrer und Raser vorgehen. Sprecher Michael Jakob: „Wir werden, wenn es erforderlich ist, auch künftig die Möglichkeit zur Sicherstellung von Fahrzeugen nutzen.“ In gravierenden Fällen müssen die Betroffenen sogar damit rechnen, dass sie ihre Autos nicht mehr bekommen. Sie können von der Justiz nach einem Prozess als Tatmittel eingezogen werden.

