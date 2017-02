2017-02-21 18:48:00.0

Augsburg SPD-Mann entschuldigt sich bei Grab

In der Affäre um eine gefälschte Facebook-Seite mit Fotos des Stadtrats Peter Grab hat sich ein Vorstandsmitglied des SPD in Aichach entschuldigt.

In der Affäre um eine gefälschte Facebook-Seite mit Fotos des Stadtrats Peter Grab hat sich Wolfgang Holzhauser, Vorstandsmitglied des SPD in Aichach, jetzt entschuldigt. Holzhauser hatte im sozialen Netzwerk Facebook einen Beitrag geteilt, in dem der Verdacht geäußert wurde, der Stadtrat gebe sich im Internet unter falschem Namen als in den USA lebender Witwer aus und suche so nach Kontakten zu Frauen. Weil der SPD-Mann das mit den Worten kommentierte, Grab sei „der prominenteste Vollidiot Augsburgs“, erstattete dieser nun Strafanzeige wegen Beleidigung.

War es eine Falschmeldung?

Peter Grab, der für die Vereinigung „Wir sind Augsburg“ (WSA) im Stadtrat sitzt, hatte den Gerüchten widersprochen und die gefälschte Facebook-Seite löschen lassen. Belege für die Gerüchte, dass er die Seite selbst eingerichtet haben soll, gibt es keine. Wolfgang Holzhauser teilt nun mit, dass er sich bei Grab entschuldige, sollte es sich tatsächlich um eine Falschmeldung handeln, die er weiterverbreitet hat. In seinem politischen Alltag setze er sich sonst tagtäglich mit zahlreichen Beiträgen im Internet dafür ein, so genannte „Fake-News“ zu enttarnen. Auch für den Begriff „Vollidiot“ entschuldigt sich der Sozialdemokrat. Wörtlich teilt er aber auch mit: „Es war nie meine Absicht den WSA-Vorsitzenden persönlich herabzusetzen, sondern die öffentliche Person Peter Grab in ein negatives Licht zu rücken.“ Und er wirft wiederum Grab vor, dieser sei in einer Diskussion via Facebook ihm gegenüber ebenfalls schon einmal ausfällig geworden. (jöh)