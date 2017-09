2017-09-28 08:08:00.0

Porträt Samuel Koch feiert heute seinen 30. Geburtstag

2011 läutete ein missglückter Stunt von Samuel Koch mit einem Schlag das Ende von "Wetten, dass..?" ein. Heute feiert der seitdem Querschnittsgelähmte seinen 30. Geburtstag. Von Daniel Wirsching

Düsseldorf, 4. Dezember 2010, „Wetten, dass..?“. Der 23-jährige Wettkandidat Samuel Koch aus dem südbadischen Efringen-Kirchen will mit Sprungfedern an den Beinen über fünf entgegenkommende Autos hüpfen. Im Vorwärtssalto. Bei Auto Nummer vier passiert es: Koch schlägt auf den Studioboden auf, mit dem Gesicht voran, bleibt regungslos liegen. Entsetzen im Publikum, Entsetzen bei Moderator Thomas Gottschalk.

Minuten später wird die ZDF-Livesendung abgebrochen. „Wir wollen jetzt nicht einfach weitermachen mit Jux und Dollerei“, sagt Gottschalk. Da ahnt er vielleicht bereits, dass dies das Ende von Europas größter Samstagabendshow bedeuten würde, zumindest mit ihm als Moderator. Die Kritiken: mies; die Konkurrenz: stark; der Druck, immer spektakulärere Wetten zeigen zu müssen: spürbar. Das ZDF-Boulevardmagazin „hallo deutschland“ spricht vor der Show in einem Beitrag von einer „waghalsigen und gefährlichen Wette“. Koch selbst, seit kurzem Schauspielstudent in Hannover, sagt, die „Aufschlaggeschwindigkeit liegt bei 50 km/h“. Er weiß, was er tut und will.

Samuel Koch hat von seinem Mut und seiner Lebensfreude nichts verloren

Schon als Kind turnt er im Verein, nimmt 17 Jahre lang als Kunstturner an Wettkämpfen teil. Sein Vater nennt ihn einen „Bewegungsmenschen“. Für seine Freunde ist er Sammy. Mutig, lebensfroh, cool. Seit dem 4. Dezember 2010 ist Koch gelähmt. Vom dritten Halswirbel an.

Er gibt nicht auf, kämpft sich zurück ins Leben. Wird Autor, Schauspieler, Ehemann, ein Vorbild. Koch, der aus einer protestantischen Familie stammt und drei jüngere Geschwister hat, hadert mit Gott – und findet umso tiefer zum Glauben. Im Sommer 2011 sagt er in seinem ersten TV-Interview nach dem Unfall: „Glauben ist für mich zurzeit die einzige Alternative.“ Seinen Auftritt bei „Wetten, dass..?“ würde er genauso wiederholen. Den Rollstuhl, in dem er sitzt, kann er zu diesem Zeitpunkt alleine bewegen. Alleine essen kann er nicht.

In der letzten Ausgabe von "Wetten, dass..?" erzählt Samuel Koch von seinem neuen Leben

Im April 2012 erscheint sein Buch „Zwei Leben“ mit einem Vorwort erscheint sein Buch „Zwei Leben“ mit einem Vorwort von Gottschalk. Sie halten Kontakt. Das Buch wird ein Bestseller, Koch Botschafter der Deutschen Stiftung Querschnittlähmung und zur öffentlichen Person. Er trainiert täglich stundenlang. Macht Fortschritte. Bleibt auf Hilfe angewiesen. Im Dezember 2014 tritt er wieder bei „Wetten, dass..?“ auf. Es ist die letzte Ausgabe der Show. Für Koch geht es dagegen immer weiter.

Am Staatstheater Darmstadt spielt er als festes Ensemble-Mitglied den „Prinzen von Homburg“, veröffentlicht noch ein Buch. Vor einem Jahr heiratet er die Schauspielerin Sarah Elena Timpe, die er bei Dreharbeiten zur ARD-Serie „Sturm der Liebe“ kennenlernte. Er plant, eine Stiftung zu gründen, die Betroffene und Angehörige unterstützen soll, die Ähnliches erlitten.

Sein zweites Buch heißt: „Rolle vorwärts – Das Leben geht weiter, als man denkt“. Darin steht, dass er seit dem Unfall keinen Tag ohne Lachen erlebt habe. Er sei nah an der Sonne gebaut. Heute wird Samuel Koch 30 Jahre alt.