2017-07-20 16:19:00.0

Augsburg Schüler sollen einen Badegast bestohlen haben

Fünf Schüler sollen in Haunstetten einen Badegast bestohlen haben. Auch die Fahrräder der Gruppe kamen den Polizisten verdächtig vor.

Diebstahl im Naturfreibad Haunstetten: Einem Badegast wurde am Mittwoch gegen 17.50 Uhr Fahrradzubehör aus seiner Radtasche gestohlen. Nach Polizeiangaben wurden fünf Schüler - vier sind 13 und einer 14 Jahre alt - bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Nach Durchsicht der von den Schülern mitgeführten Taschen konnte demnach im Rucksack eines 13-Jährigen ein Teil der Beute aufgefunden werden. Dieser stritt eine Tatbeteiligung allerdings laut Polizei ab. Eine unbekannte Person habe diese Gegenstände in seinem Rucksack verstaut.

ANZEIGE

Hausverbot für die Gruppe

Das Quintett erhielt Hausverbot fürs Naturfreibad und wurde von der Polizei den Fahrrädern begleitet. Dort fiel den Beamten auf, dass zumindest einer aus der Gruppe mit einen etwas hochwertigerem Cube-Fahrrad unterwegs war. Die anderen beiden Räder waren nicht mehr so gut in Schuss. Die Schüler gaben zudem an, dass sie die angeblich unversperrten Fahrräder auf dem Skateplatz gegenüber und vor dem Naturfreibad „gefunden” hätten.

Wie glaubhaft die Angaben der Jugendlichen sind, wird noch ermittelt. Sollte jemandem seit kurzem ein Rad der Marke Cube, bzw. Devils oder ein altes BMX-Rad (alle drei schwarz lackiert) fehlen, kann er sich unter 0821/323 2710 an die Polizei wenden. (AZ)