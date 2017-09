2017-09-21 14:30:00.0

Augsburg Sex-Affäre: Linus Förster wollte Zeuginnen beeinflussen

Als er aufflog, rief Linus Förster die Opfer an: Sie sollten seine Taten schönreden. Heute sagen die Frauen vor Gericht aus. Von Holger Sabinsky-Wolf

Er ist 52, war 13 Jahre im bayerischen Landtag. Aber Linus Förster führte bis zu seiner Verhaftung das Leben eines Berufsjugendlichen: viel Sex, viele junge Frauen, viele Partys. Dieses Bild ergibt sich aus seinen eigenen und den Aussagen der Zeuginnen. Fast entsteht der Eindruck, er habe sich mit Sex mehr beschäftigt als mit seiner politischen Arbeit.

Das Muster ist meist dasselbe: Förster lernt eine Frau kennen, befreundet sich mit ihr bei Facebook oder tauscht Handynummern aus. In den Chats wird recht schnell geflirtet und offen über Sex geschrieben. Und dann wird das Ganze in die Praxis umgesetzt. Förster hat daraus nie einen Hehl gemacht. Irgendwann musste das schiefgehen. „Er ist auf eine Wand zugesteuert und letztlich auch dagegen gefahren“, sagt sein Verteidiger Walter Rubach.

ANZEIGE

Seit Montag steht Förster vor Gericht. Er hat schlafende Frauen missbraucht, heimliche Sexfilme von ihnen gedreht und mehr als 1300 Kinderpornos besessen. Der Ex-Politiker hat die Taten weitgehend gestanden. Am Donnerstag sagen nun acht Opfer aus. Die Frauen sind bis heute schockiert, dass Förster sie heimlich beim Sex mit ihm gefilmt hat. Eine der Frauen sagt: „Mir ist bis heute schlecht.“ Das Ganze sei sehr „unheimlich“, sie schlafe seit Monaten nicht.

Sie ist die einzige, die dem Täter-Opfer-Ausgleich nicht zugestimmt hat. Alle anderen Opfer haben Geld von Förster angenommen. „Ich habe den Brief weggeschmissen, ich will das Geld nicht“, sagt sie mit dünner Stimme. Sie hoffe, dass sie ohne Therapie auskomme.

Einen Missbrauchsvorwurf gegen Förster hat das Gericht fallen lassen. Der Fall eines laut Anklage versuchten schweren sexuellen Missbrauchs wurde am Donnerstag mit Einverständnis der Staatsanwaltschaft eingestellt. Diesen Fall hatte 52-jährige vor dem Landgericht Augsburg auch bestritten.

Linus Förster soll Frauen um Falschaussagen gebeten haben

Die Frauen müssen bisher alle vor Zuschauern aussagen. Die Jugendkammer unter Vorsitz von Lenart Hoesch hat die Anträge, die Öffentlichkeit auszuschließen, abgelehnt. Das öffentliche Interesse an der Aufklärung des Falles wiege schwerer als der Schutz der Intimsphäre der Frauen.

So kommt auch heraus, dass Linus Förster versucht hat, Zeuginnen zu beeinflussen. Das ist verboten. Nachdem die Büros und die Wohnung Försters durchsucht und das Ermittlungsverfahren gestartet worden war, rief er einige Opfer an. Laut deren Aussagen bat sie der Ex-Politiker, zu seinen Gunsten, also falsch auszusagen. Sie sollten zum Beispiel behaupten, die Sexfilme seien mit ihrer Zustimmung gemacht worden. Zwei Frauen haben das bisher schon berichtet.

Eine Frau erzählte, dass es mitunter im Augsburger Abgeordnetenbüro von Linus Förster recht locker zuging: „Der Betriebsausflug der SPD ging zum Beispiel in die Sauna.“ Förster soll demnach auch im Büro recht offen über seine sexuellen Kontakte berichtet haben.

Prostituierte kommt nicht zum Prozess gegen Linus Förster - Gericht verhängt Vorführbefehl

Am Nachmittag werden weitere Frauen als Zeugen aussagen. Darunter ist die langjährige Ex-Freundin Försters, eine Polizeibeamtin. Die Prostituierte, die den Fall erst ins Rollen gebracht hat, ist ihrer Zeugenvernehmung am Donnerstagnachmittag fern geblieben. Sie schickte eine kurze Notiz ans Gericht, dass die Anfahrt aus dem Taunus in Hessen zu weit und zu teuer sei. Richter Hoesch erließ daraufhin einen Vorführbefehl und ein Ordnungsgeld von 500 Euro. Die Prostituierte soll nun am Freitag von der Polizei zum Prozess gebracht werden.

Förster hatte versucht, die Asiatin heimlich beim bezahlten Sex zu filmen. Sie bemerkte dies aber und nahm den Speicherchip der Kamera an sich. Als Förster sich den Chip zurückholen wollte, gab es Streit. Der Ex-Abgeordnete verletzte die Liebesdame leicht am Finger und warf sie aufs Bett. Als die Frau und eine Kollegin mit der Polizei drohten, zog Förster sich an und verließ fluchtartig die Bordellwohnung.

Die Prostituierte ging tags darauf mit dem Chip zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei stellte Fotos des Verdächtigen zur Fahndung ins Polizei-Intranet. Wochen später meldete sich Försters Ex-Freundin, die Polizeibeamtin. Sie hatte ihren früheren Lebensgefährten erkannt. Die Prostituierte hätte am Donnerstagnachmittag ihren Täter-Opfer-Ausgleich von 1250 Euro in bar von Förster-Verteidiger Walter Rubach ausbezahlt bekommen sollen.

Zu Beginn des Verhandlungstages hatte Linus Förster von seinem Lebenslauf erzählt. Sein Vater war Polizist, seine Mutter Sekretärin. Das Abitur habe er mit Ach und Krach geschafft, sein Studium der Politikwissenschaften und der Volkswirtschaft aber mit einem 1er-Schnitt beendet.

Mit 13 habe er seine erste Band gegründet. Mit weiteren Musikgruppen gewann er regionale Musikpreise und einen den bundesweiten Varta-Rockpreis. Anfang des neuen Jahrtausends sei er von den Jusos gefragt worden, ob er als junger Politiker für den Landtag kandidieren möchte. 2003 wurde Förster als Listenkandidat gewählt. Ende 2016 trat er von allen Ämtern zurück, legte das Landtagsmandat nieder und trat aus der SPD aus.

Unseren Artikel zum Prozessauftakt am Montag lesen Sie hier:

Linus Förster über sein Sex-Leben: „Es war wie Trophäen sammeln“