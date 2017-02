2017-02-17 11:53:00.0

Augsburg So geht es heuer mit den Bauarbeiten am Hauptbahnhof weiter

Mitte Mai müssen die Geschäfte aus der Bahnhofshalle ausziehen. Sie werden bis 2021 in Containern auf dem Vorplatz untergebracht. Ab August ist die Fußgängerunterführung dicht Von Stefan Krog

Am Hauptbahnhof müssen sich Reisende ab Mitte Mai auf Veränderungen einstellen: Dann wird die Bahnhofshalle für den Bau des Straßenbahntunnels außer Betrieb genommen. Die Geschäfte (Bäckerei, Imbiss und Buchhandlung) sowie das DB-Reisezentrum weichen dann für mehrere Jahre auf Container auf dem Bahnhofsvorplatz aus. Frühestens 2021 ist eine Rückkehr ins Hauptgebäude möglich. Grund: Die Arbeiten für den Tunnel direkt unter dem denkmalgeschützten Gebäude sind äußerst schwierig. Das Gebäude muss mit Stahlgerüsten und Pressen quasi in der Schwebe gehalten werden, damit es keinen Schaden nimmt. Die Bauarbeiter werden für die Bauarbeiten den Boden der Halle aufgraben und den Tunnel von oben bauen.

Ab Mitte August wird dann die zentrale Fußgängerunterführung zu den Bahnsteigen außer Betrieb genommen. Sie verschwindet im Zuge des Tunnelbaus und wird durch eine geräumigere Unterführung ersetzt. Im ersten Tiefgeschoss (Verteilerebene) sind dann nach der geplanten Fertigstellung Ende 2023 Bahnreisende und Fußgänger unterwegs, im darunterliegenden Geschoss wird die Straßenbahnhaltestelle unter den Bahngleisen untergebracht.

Bis es soweit müssen, müssen Bahnreisende auf den bestehenden südlichen Bahnsteigtunnel ausweichen, wenn sie zu den Bahnsteigen wollen. Zudem wird die Bahn dann auch den Posttunnel am nördlichen Bahnsteigende freigeben. Die Unterführung, die in früheren Zeiten von Elektrowagen der Post benutzt wurde, die Postsäcke zu den Zügen brachte, ist seit Jahrzehnten ungenutzt. Lediglich für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagennutzer war die Benutzung in Begleitung eines Bahnmitarbeiters möglich.