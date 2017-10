2017-10-09 18:47:00.0

Augsburg So sehen die neuen AVV-Tarife aus

In gut zweieinhalb Monaten tritt die Tarifreform des AVV in Kraft: Auf einem Infoflyer stellt der AVV dar, was das für Nahverkehrsnutzer bedeutet.

In gut zweieinhalb Monaten tritt die Tarifreform des AVV in Kraft: Auf einem Infoflyer stellt der AVV dar, was das für Nahverkehrsnutzer bedeutet. Foto: Marcus Merk