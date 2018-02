2018-02-23 23:23:00.0

Brechtfestival 2018 So war die Eröffnung des Augsburger Brechtfestivals

Das Brechtfestival ist am Freitag im Augsburger Martinipark eröffnet worden. Einiges ist in diesem Jahr anders. Woran das liegt - und wie die Eröffnung war. Von Richard Mayr und Rüdiger Heinze

Die Frage nach dem Ich und Wir, nach dem Egoismus und der Solidarität hat Festivalleiter Patrick Wengenroth in den Mittelpunkt des diesjährigen Brechtfestivals gerückt. Das wurde auch am Freitagabend bei der Eröffnung im Martinipark deutlich, als Festivalleiter Patrick Wengenroth sich anstelle von Eröffnungsreden mit Kulturreferent Thomas Weitzel und Theaterintendant André Bücker über das kommende Festival und das Motto unterhielt.

Anstelle von halbstündigen Reden trat ein lockeres Gespräch. Der Festivalleiter spielte damit, dass er eigentlich nur noch an das Marketing denke, erwähnte auch, wie viel einfacher es in diesem Jahr für ihn sei, wo er auch die neuen Theaterräume im Martinipark nutzen könne. Und Wengenroth erklärte, dass er sein Motto auch psychoanalytisch verstanden wissen möchte, als die Sicht auf das Ich und das Wir. Theaterintendant Bücker hob hervor, dass es für ihn in Augsburg als Intendant selbstverständlich sei, immer auch Werke von Bertolt Brecht auf den Spielplan zu setzen. Noch ein kurzes Lied von Performance-Künstler Johannes Dullin, dann ertönte schon der erste Gong für die erste Premiere des diesjährigen Brechtfestivals.

ANZEIGE

Zwei Premieren starten bei Brechtfestival fast zeitgleich

Wie im Vorjahr hat Wengenroth das Festival mit zwei fast parallel nebeneinander stattfindenden Premieren eröffnet: Im Martinipark stand die Premiere von Brechts Dramenfragment „Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer“ auf dem Programm, eine Stunde später startete im Sensemble-Theater die erste Vorstellung von „Der kalte Hauch des Geldes“, ein Stück des jungen und gefragten Dramatikers Alexander Eisenach.

Das war Bertold Brecht 1 von 21 vorherige Seite nächste Seite

Der Augsburger Bertolt Brecht war einer der wichtigsten deutschen Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts.

Der Augsburger Bertolt Brecht war einer der wichtigsten deutschen Dramatiker und Lyriker des 20. Jahrhunderts.

1898: Bertolt Brecht wird am 10. Februar als erstes Kind von Berthold Friedrich Brecht und Wilhelmine Friederike Sophie Brecht in Augsburg geboren.

1898: Bertolt Brecht wird am 10. Februar als erstes Kind von Berthold Friedrich Brecht und Wilhelmine Friederike Sophie Brecht in Augsburg geboren.

Brechts Vater ist Angestellter in der Haindl’schen Papierfabrik in Augsburg und lebt kurze Zeit in einem kleinen Haus an den Lechkanälen (dem heutigen Brecht-Haus). Brechts Mutter stammt aus Roßberg/Schwarzwald.

Brechts Vater ist Angestellter in der Haindl’schen Papierfabrik in Augsburg und lebt kurze Zeit in einem kleinen Haus an den Lechkanälen (dem heutigen Brecht-Haus). Brechts Mutter stammt aus Roßberg/Schwarzwald.

1913: Erste Arbeiten in der Schülerzeitschrift „Die Ernte“.

1913: Erste Arbeiten in der Schülerzeitschrift „Die Ernte“.

1916: Bekanntschaft mit Paula Banholzer. Sie wird seine Geliebte.

1916: Bekanntschaft mit Paula Banholzer. Sie wird seine Geliebte.

1918: Bertold Brecht wird als Lazarettsoldat eingezogen. Im November wird er Mitglied des Augsburger Arbeiter- und Soldatenrates.

1918: Bertold Brecht wird als Lazarettsoldat eingezogen. Im November wird er Mitglied des Augsburger Arbeiter- und Soldatenrates.

1922: Erste Theateraufführung und die erste Buchpublikation „Baal“. Heiratet Marianne Zoff.

1922: Erste Theateraufführung und die erste Buchpublikation „Baal“. Heiratet Marianne Zoff.

1924: Bertolt zieht nach Berlin.

1924: Bertolt zieht nach Berlin.

1928: Größter Theatererfolg der Weimarer Republik: „Dreigroschenoper“

1928: Größter Theatererfolg der Weimarer Republik: „Dreigroschenoper“

1931: Uraufführung des Films "Die Dreigroschenoper".

1931: Uraufführung des Films "Die Dreigroschenoper".

1933: Brecht verlässt Berlin und flieht nach Dänemark.

1933: Brecht verlässt Berlin und flieht nach Dänemark.

1935: Brecht wird die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.

1935: Brecht wird die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.

1937: Uraufführung von "Die Gewehre der Frau Carrar" in Paris.

1937: Uraufführung von "Die Gewehre der Frau Carrar" in Paris.

1941: Brecht wandert über Russland in die USA aus. Ab 19. April findet die Uraufführung von "Mutter Courage und ihre Kinder" in Zürich statt.

1941: Brecht wandert über Russland in die USA aus. Ab 19. April findet die Uraufführung von "Mutter Courage und ihre Kinder" in Zürich statt.

1943: Uraufführung von „Leben des Galilei“ und „Der gute Mensch von Sezuan“ im Züricher Schauspielhaus.

1943: Uraufführung von „Leben des Galilei“ und „Der gute Mensch von Sezuan“ im Züricher Schauspielhaus.

1947: Aufführung von "Galileo Galilei" in Beverly Hills. Als Brecht vom Komitee für unamerikanische Tätigkeit in Washington vorgeladen wird, zieht er sofort in die Schweiz.

1947: Aufführung von "Galileo Galilei" in Beverly Hills. Als Brecht vom Komitee für unamerikanische Tätigkeit in Washington vorgeladen wird, zieht er sofort in die Schweiz.

1949: Übersiedung nach Ost-Berlin. Gründung des "Berliner Ensembles".

1949: Übersiedung nach Ost-Berlin. Gründung des "Berliner Ensembles".

1950: Brecht nimmt die österreichische Staatsbürgerschaft an.

1950: Brecht nimmt die österreichische Staatsbürgerschaft an.

1954: Brecht bekommt den "Stalin-Preis für Frieden und Verständigung zwischen den Völkern" verliehen.

1954: Brecht bekommt den "Stalin-Preis für Frieden und Verständigung zwischen den Völkern" verliehen.

1956: Bert Brecht stirbt am 14. August nach einem Herzinfarkt.

1956: Bert Brecht stirbt am 14. August nach einem Herzinfarkt.

1959: Uraufführung des Theaterstücks "Die heilige Johanna der Schlachthöfe".

Brechts „Fatzer“-Fragment wird selten gespielt, in Augsburg war es zuletzt in der Spielzeit 1987/88 zu sehen, damals in der Fassung von Heiner Müller. Jetzt aber bringt das Theater Augsburg eine eigene Fassung auf die Bühne – und mit ihr eine Sprechoper voller These, Absicht, Dialektik. Der Gedanke ist wichtiger als die Handlung um vier Soldaten, die aus dem Krieg desertiert sind und in Mühlheim an der Ruhr Fleisch und Revolution erwarten. Der Kessel steht unter Druck, das Fragment neuerlich auf dem Prüfstand und Kai Windhövel, breitbeinig und maßlos fordernd, seinen Mann in der Titelrolle. Das Werk aber bleibt schwierig. Trotzdem am Ende Zustimmung des Publikums.

Brechtfestival in Augsburg läuft noch bis zum 4. März

Festivalmacher Wengenroth hat in diesem Jahr auf ein eigens zusammengestelltes Auftaktprogramm verzichtet und den ersten Abend in die künstlerische Verantwortung des Theaters Augsburg und des Sensemble-Theaters gelegt. Das gab es bislang in der Festivalhistorie noch nicht.

Das Brechtfestival geht bis 4. März. An diesem Samstag steht es im Zeichen der Musik, wenn die Lange Brechtnacht in Augsburg stattfindet. Unter anderem wird die amerikanische Band Algiers auftreten – auf der großen Bühne im Textil- und Industriemuseum.