2017-10-25 11:29:32.0

Prozess in Augsburg Soldat soll Prostituierte ausgebeutet haben - er sieht das anders

Ein 23-Jähriger soll mehrere Prostituierte in einer Augsburger Bordellwohnung ausgebeutet haben. Die große Liebe soll er ihnen vorgespielt haben. Von Jörg Heinzle

Er soll jungen Frauen Liebe vorgegaukelt und sie in die Prostitution gebracht haben: Ein ehemaliger Bundeswehrsoldat muss sich seit diesem Mittwoch wegen Zuhälterei und Menschenhandels vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Der 23-Jährige soll laut Anklage mehrere Frauen, die zuvor nicht im Rotlichtmilieu tätig waren, in einer Augsburger Bordellwohnung ausgebeutet haben. Zum Prozessauftakt äußerte sich der Angeklagte, der sich im Internet als muskelbepackter Bodybuilder präsentierte, ausführlich zu den Vorwürfen.

Er bestreitet, dass er alle Frauen ins Milieu gelockt hat. Er sei selbst dort „hineingerutscht“, über eine Freundin, die als Prostituierte tätig war. Er sei anfangs sogar dagegen gewesen, dass sich seine Lebensgefährtin an Freier verkauft. „Doch dann kam das Geld“, so der Angeklagte. Das Geld habe seine negativen Gedanken „weggespült“. Er sieht es so, dass einige Frauen nurnurseine seine Hilfe in Anspruch genommen hätten, um als Prostituierte zu arbeiten. Ausbeutung sei es nicht gewesen. Dass er einige junge Frauen Anfang 20 überredete, im Milieu Geld zu verdienen, gibt er allerdings zu. Er habe dabei auch deren Naivität und Gefühle ausgenutzt. Er schildert es aber auch so, dass er die Frauen nicht ausgenommen habe.

Die Ermittler sehen das ganz anders: Er spielte den Frauen demnach die große Liebe vor oder versprach den Frauen sogar, sie zu heiraten. Er habe ihnen hohe Verdienstmöglichkeiten in Aussicht gestellt, heißt es. Teils soll er die Frauen auch eingeschüchtert und geschlagen haben. Er überwachte demnach die Prosituierten genau und soll ihnen einen großen Teil ihrer Einnahmen abgenommen haben.

Eine Prostituierte soll seine Helferin gewesen sein

Der Angeklagte hatte dabei offenbar eine Helferin. Eine der Prostituierten, eine 20-Jährige, soll er als „rechte Hand“ genutzt haben. Sie übernahm laut Anklage die Rolle der „Überwacherin“ der anderen Prostituierten und half auch beim Anwerben neuer Frauen. Sie war den Ermittlungen zufolge Täterin und Opfer. Zwei Mal soll der Ex-Zeitsoldat sie auch massiv geschlagen haben. Die Helferin wurde bereits im Sommer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Sie hatte ein Geständnis abgelegt.

Der Angeklagte sitzt bereits im Gefängnis. Er wurde im Dezember in Hessen zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. In dem dortigen Prozess ging es um die Sprengung eines Geldautomaten in der Altstadt von Weilburg in Mittelhessen. Der 23-Jährige soll dem Urteil zufolge zu einem Quartett gehört haben, das an der Tat beteiligt war.