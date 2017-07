2017-07-11 06:04:00.0

Augsburg Sommernächte: Die Abrechnung lässt noch auf sich warten

Das dreitägige Fest in der Innenstadt ist vielen Besuchern in guter Erinnerung. Doch reicht der vorhandene Etat aus?

Wie schnell die Zeit vergeht: Schon wieder mehr als eine Woche liegen die Augsburger Sommernächte zurück. Das dreitägige Stadtfest bleibt bei den Beteiligten, so die allgemeine Einschätzung, in guter Erinnerung. Was auch mit den besonderen Momenten zu begründen ist, die das Fest liefert.

In einem Monat soll alles erfasst sein

Ob die Rechnung für den Veranstalter, die City Initiative Augsburg (CIA), aufgegangen ist, steht gegenwärtig noch nicht fest. Kalkuliert wurde mit einem Etat von 400000 Euro, zu dem die Stadt einen Zuschuss von 100000 Euro beisteuert. CIA-Geschäftsführer Heinz Stinglwagner sagt auf Anfrage: „Ein Großteil der Einnahmen, aber auch Ausgaben sind bei uns bereits eingegangen. Wichtige und noch in der endgültigen Summe unklare Rechnungen stehen aber noch aus. Ich denke, in einem Monat sollten wir alle Kosten erfasst haben und dann zu einem finanziellen Endergebnis kommen.“