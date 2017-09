2017-09-24 17:09:00.0

Augsburg Sport im Park: Sheridan-Meilen in Pfersee

Anfangs dienste der Lauf noch als Werbung für das neue Baugebiet im Westen der Stadt. Heute sind die Sheridan-Meilen ein „Selbstläufer“. Am Sonntag war es wieder so weit – vom Kind bis zum Erwachsenen, von Hobby- bis zum Profiläufer traten die Sportler zu verschiedenen Läufen an. Die Ergebnisse finden Sie hier.