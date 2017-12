2017-12-28 18:30:00.0

Augsburg Stadt verschärft Regeln für Silvester-Feuerwerk

Für ausgewiesene Zonen gilt ein Böllerverbot. Es gibt Kontrollen. Welche Idee dahinter steckt. Von Michael Hörmann

Seit Donnerstag läuft der Verkauf von Silvesterkrachern, Böllern und Raketen. Die Auswahl ist riesig. Viele Geschäfte in Augsburg haben Feuerwerkskörper im Angebot – auch in der Innenstadt. Allerdings gilt es beim Abbrennen der Kracher jetzt einiges zu beachten: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und sonstigen pyrotechnischen Gegenständen in der Augsburger Innenstadt ist nicht erlaubt. Darauf weist die Stadt hin. Die Verordnung gilt nicht allein für die Maximilianstraße und die Altstadt, sondern auch für den Königsplatz sowie den Theodor-Heuss-Platz und die Konrad-Adenauer-Allee.

Geldbuße droht

Städtischer Ordnungsdienst und Polizei arbeiten eng zusammen. Es kann auch Kontrollen geben, ob Passanten große Feuerwerkskörper in die Innenstadt in der Silvesternacht mitnehmen. Gegebenenfalls werden diese konfisziert, kündigt Ordnungsreferent Dirk Wurm an. Wer gegen das Verbot verstößt, kann mit einer Geldbuße belangt werden. Die Vorgaben der Stadt erleichtern der Polizei, Platzverweise zu erteilen oder besonders uneinsichtige Personen in Gewahrsam zu nehmen.

Wer sich an vorangegangene Silvesterfeiern in der Innenstadt erinnert, weiß allerdings auch, dass ein generelles Feuerwerksverbot in dieser Form nicht umsetzbar ist. Es geht in erster Linie darum, die schlimmsten Auswüchse zu verhindern oder dann zu stoppen.

Eine gefährliche Mischung

Die Augsburger Feuerwehr weist auf mögliche Gefahren hin, die ein unsachgemäßes Abbrennen der Feuerwerkskörper haben können. Es gelte: Feuerwerkskörper und Kinderhände sind eine gefährliche Mischung. Daher sollten Eltern ihre Kinder während des Feuerwerks auch beaufsichtigen.

Nur im Freien zünden

Beim Entzünden der Feuerwerkskörper sollte man mit dem Gesicht möglichst weit entfernt bleiben und Böller oder Raketen nie zwischen Personen werfen. Ebenfalls wichtig: Das Feuerwerk nur im Freien zünden, auch nicht auf Fahrzeugen oder brennbaren Gegenständen.