2017-07-20 10:46:08.0

Augsburg Standesamt verschlossen: Feuerwehr rettet Trauung

Die Augsburger Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen zum Standesamt in der Innenstadt anrücken. Die Eingangstür war von innen verschlossen. Beinahe wäre eine Trauung geplatzt.

Aufregung vor dem Augsburger Standesamt: Wegen eines von innen steckenden Schlüssels konnte am Donnerstagmorgen die Eingangstür nicht geöffnet werden. Mitarbeiter konnten nicht an ihre Arbeitsplätze und ein Brautpaar stand plötzlich vor der Frage: Platzt unsere Trauung?

Die Berufsfeuerwehr rückte um kurz nach halb 8 an. Doch die Experten scheiterten an dem gut gesicherten Schloss. Weil die Zeit drängte - schon in Kürze sollte die erste Trauung stattfinden - entschlossen sich die Feuerwehrleute, Verstärkung zu rufen, inklusive Drehleiter. Über die konnte schließlich ein verschlossenes Fenster geöffnet werden und später dann die Eingangstür zum Standesamt.

Die am Morgen angesetzte Trauung konnte wie geplant stattfinden, berichtete die Feuerwehr am Vormittag. Der wurde am Rande noch eine "nette Geschichte" zugetragen, heißt es im Pressebericht weiter. Vor zwei Monate war eine hochschwangere Frau vom gleichen Meister der Berufsfeuerwehr Augsburg über die Drehleiter vorsichtig aus der Wohnung gehoben worden. Ihre Zwillinge hatten es eilig gehabt. Heute heiratete die Frau im Standesamt - und bestand auf ein Foto mit ihrem Retter in der Not. fla