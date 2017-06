2017-06-28 19:42:35.0

Jubiläum Steinmeier: Augsburger Synagoge ist ein Glück für uns alle

In der 100 Jahre alten Augsburger Synagoge bekräftigt Bundespräsident Steinmeier: Nur wenn Juden in Deutschland vollkommen zu Hause sind, ist die Bundesrepublik bei sich. Von Alois Knoller

Wie vor 100 Jahren bei der Einweihung der großen Synagoge, als jüdische Augsburger geachtete Stadtbürger waren – und nicht wie ab dem Schicksaljahr 1933 Gedemütigte, Entrechtete und Verfolgte –, sollte es bei der Jubiläumsfeier am Mittwochabend wieder geschehen: Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Alexander Mazo, übergab Oberbürgermeister Kurt Gribl den Schlüssel der Synagoge, der diesen dann weiterreichte an den Rabbiner Henry G. Brandt.

„Diese Synagoge ist nicht nur ein besonderes Baudenkmal. Sie ist bauliches Gedächtnis der Stadt, Ort des Mahnens, Ort der Aussöhnung und Verständigung, gebaute Gestalt der Friedensstadt Augsburg“, schickte OB Gribl seiner Schlüsselübergabe voraus. Die symbolträchtige Zeremonie verfolgten auch 99 Nachfahren verfolgter jüdischer Familien. Ihre Kinder und Enkel drückten mit ihrem Besuch in Augsburg aus: Mit jüdischer Geschichte in Deutschland geht es trotz der mörderischen Shoa weiter. Und bei aller Sorge um wieder anwachsenden Antisemitismus im Land („Er zerstört Heimat für uns alle“) bekräftigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei dem Festakt: „Nur wenn Juden in Deutschland vollkommen zu Hause sind, ist diese Bundesrepublik vollkommen bei sich.“

Dass die Augsburger Synagoge („Sie war und ist eine der schönsten Deutschlands“) übers Dritte Reich hinaus erhalten geblieben ist, sei „ein Glück für die Gemeinde, für die Stadt und für uns alle“, sagte Steinmeier. In die Freude mische sich immer auch Trauer über den Verlust, das Entsetzen über Hass und Zerstörung und der Schmerz über das Unwiederbringliche. Der Bundespräsident bedauerte: „Von den vielen sichtbaren Zeichen deutsch-jüdischen Selbstbewusstseins sind oft nur Spuren geblieben.“

Höchste Sicherheitsstufe

Neben Steinmeier nahmen auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und Israels Botschafter Yakov Hadas-Handelsman sowie der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, teil. Rings um die Synagoge in Nähe des Hauptbahnhofs galt die höchste Sicherheitsstufe. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nur wer auf der Gästeliste stand, kam überhaupt in das Gebäude und dies nicht ohne strenge Personenkontrolle.

Bundespräsident Steinmeier besucht Augsburger...

Zentralratspräsident Josef Schuster blickte bereits in die Zukunft des einzigartigen Denkmals, das in der Reichspogromnacht 1938 ebenfalls geschändet, demoliert und in Brand gesteckt worden war, jedoch gelöscht wurde und 1985 renoviert wiedereröffnet wurde. Schuster dankte Bund und Land, dass sie die nicht geringen Kosten der Restaurierung der Augsburger Synagoge in den nächsten Jahren übernehmen werden. „Diese Synagoge zu erhalten, lohnt sich“, rief Schuster den Festgästen zu. Rabbiner Brandt hielt wie sein Vorgänger 1917 eine Festpredigt auf den jüdischen Tempel in der Innenstadt.

