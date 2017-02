2017-02-27 14:03:00.0

Augsburg Streit um Plakate: Diese Änderungen sind angedacht

Durch die neuen Regeln für die Plakatierung in Augsburg gab es Streit zwischen Stadt und Veranstaltern. Nun haben sich die beiden Seiten geeinigt - einer ist aber verärgert. Von Ina Kresse

Es ist ein zäher Prozess um die Änderung der neuen, umstrittenen Plakatierungsregelung in der Stadt. Nach mehreren Diskussionen und einer zweiten Verhandlungsrunde zwischen Stadt und Veranstaltern wurden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz Änderungen präsentiert. Die stießen auf ein relativ positives Echo. Nur einer war ziemlich sauer.

Es sind drei wesentliche Punkte, auf die sich die Diskussionsparteien geeinigt haben: nämlich eine Übergangsphase, eine Staffelung der Veranstaltungen nach Besucherkapazitäten und damit der Wegfall der 500 Gäste-Begrenzung sowie eine neue Plakatierungsmöglichkeit für Kleinveranstalter. Bis zum 1. Juli soll es also eine Art Übergangsfrist geben, in der auch für Veranstaltungen in Augsburg mit über 500 Besuchern plakatiert werden darf. Baureferent Gerd Merkle sprach auf der Pressekonferenz am Montag von einem „relativ offenem Zeitraum.“

Der zweite Punkt betrifft genau diese Begrenzung auf 500 Besucher, die für so viel Aufregung gesorgt hatte. Ursprünglich sollten den neuen Regelungen zufolge Veranstalter von Konzerten und Co., zu denen mehr als 500 Besucher kommen können, von der Plakatierung ausgeschlossen werden. Das hätte vor allem die Messe und den Kongress am Park betroffen. Diese Regelung ist nun vom Tisch, sofern der Stadtrat dem Verhandlungsergebnis zustimmen wird. „Auch Kulturveranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern sollen künftig in der Stadt plakatiert werden dürfen“, verkündete Richard Goerlich, Pressesprecher der Stadt.

Preis für Plakatierung richtet sich nach Besucherkapazitäten

Bezüglich der Besucherkapazitäten ist nun eine Staffelung vorgesehen. Nach ihr soll sich der Plakatierungspreis berechnen. Sie beginnt bei Veranstaltungen von bis zu 600 möglichen Gästen, geht weiter bei größeren Events von 600 bis 1400 Besuchern, dann von 1400 bis 2000 und endet bei über 2000 Gästen. Der dritte Punkt ist eine angedachte Sonderregelung für Veranstalter kleinerer Events, die ein sogenanntes Sammelplakat nutzen können. Hier soll das Plakat geviertelt werden und für vier Veranstaltungen Platz bieten. Das Sammelplakat soll vom Büro für Popkultur und von der Club- und Kulturkommission koordiniert werden. Goerlich wertete Letzteres als einen „sehr guten Vorschlag für Kleinveranstalter“. Bei diesen drei Änderungen, so wies Goerlich aber auch darauf hin, bedürfe es noch der Zustimmung des Stadtrates.

Unklar ist allerdings noch, was die Plakatierungen künftig kosten werden. Laut Baureferent Merkle seien die Vertragspartner dabei, eine Preisliste zu erstellen. Dabei soll auch ein Kombipaket angeboten werden. Dieses enthält neben den städtischen Plakatständern aus Metall auch die neuen Werbeflächen an Bus- und Tramhaltestellen (800 an der Zahl) sowie die sogenannten City Light Poster in beleuchteten Glasvitrinen.

Die 500 neuen Metallständer, die die bisherigen 1200 Holzständer ersetzen, seien schon fertig und eingelagert. Nun müsse laut Merkle erst die Ausschreibung darüber beginnen, wer die neuen Ständer bestücken darf. „Unser Ziel ist es hier, dass das Plakatieren nicht teurer wird. Aber die Preise machen letztendlich nicht wir, sondern die Firma, die klebt und reinigt“, betonte Kulturreferent Thomas Weitzel.

Chef der Gersthofer Stadthalle ärgert sich

Lothar Schlessmann, Konzertveranstalter und Vorstandsmitglied der Club- und Kulturkommission, sieht genau diesen Punkt mit einem weinenden Auge, wie er sagte. „Man weiß eben noch nicht, wie teuer die Staffelung wird oder wie das Kombipaket preislich aussehen wird.“ Er habe von Anfang an darauf gedrängt, die Zahlen auf den Tisch zu legen. Positiv bewertete Schlessmann die gekippte 500-Besucher-Begrenzung und dass auch für kleinere Veranstaltungen plakatiert werden kann.

Wer sich auch über die neue Staffelung freute, war Regio-Geschäftsführer Götz Beck, der für Kongress im Park zuständig ist. „Jetzt kann Kongress im Park wieder plakatieren. Das ist für uns erst einmal eine gute Lösung.“ Es müssten nur noch die preislichen Konditionen stimmen, fügte er hinzu.

Einen gab es jedoch, der sich über die Änderungen ärgerte: Helmut Gieber, Chef der Gersthofer Stadthalle. Er habe nämlich in der Verhandlungsrunde erfahren, dass Gersthofen bei der Plakatierung in Augsburg „rausgekegelt“ wurde. Bislang habe man sich immer als ein Teil der Augsburger Kulturregion verstanden, so Gieber. „Das jetzt klingt aber nach Augsburg first und Abgrenzungspolitik“, kritisierte er.

Ihm bliebe jetzt nur noch die Möglichkeit an Bus- und Tramhaltestellen für die Veranstaltungen zu werben. „Wir sind enttäuscht von der Haltung und dachten, wir pflegen ein gutes Miteinander“, sagte Gieber. Er verwies darauf, dass jährlich 80.000 Besucher in die Stadthalle kämen und darunter viele Augsburger seien.