Tour de France Stürze, Verletzungen und geschundene Beine: Die harte Tour

Über 3000 Kilometer in drei Wochen, eine Strecke, weiter als von Augsburg nach Moskau. Die Tour de France setzt den Fahrern zu. Ein Bild zeigt das besonders eindrücklich. Von Andreas Schopf

Dass Radfahren anstrengend sein kann, weiß jeder, der das Zweirad schon mal zu mehr benutzt hat als zum Semmeln holen um die Ecke. Doch selbst Hobby-Radsportler dürften sich nur schwer vorstellen können, was ihre professionellen Kollegen derzeit in Frankreich abliefern. Die Tour de France ist eine Tour der Leiden. Was die Bilder der TV-Übertragungen zumindest erahnen lassen, hat der polnische Tour-Teilnehmer Pawel Poljanski jetzt eindrucksvoll dokumentiert.

Dazu reicht ihm ein einziges Foto auf der Online-Plattform Instagram. Das aber hat es in sich. Der 27-Jährige hat seine Beine fotografiert, in denen 16 Etappen Rad-Quälerei und knapp 3000 Kilometer stecken. Zur Einordnung: Die Strecke von Augsburg nach Moskau beträgt knapp 2200 Kilometer.

Tour de France: Poljanskis Beine sind "ein bisschen müde"

So eine Schinderei hinterlässt Spuren. Poljanskis Beine sind vom Ober- bis zum Unterschenkel übersät mit hervortretenden Adern. Die Füße sind dunkelblau angelaufen. Poljanskis fast schon lächerlich untertriebener Kommentar: "Ich glaube, meine Beine schauen ein bisschen müde aus."

After sixteen stages I think my legs look little tired #tourdefrance Ein Beitrag geteilt von Paweł Poljański (@p.poljanski) am 18. Jul 2017 um 10:04 Uhr

Das Foto ist derart verstörend auf der einen und faszinierend auf der anderen Seite, dass es große Wellen schlägt. Die Frage, die viele umtreibt: Wie gesund kann ein Sport sein, der die Gliedmaßen seiner Akteure so entstellt? Poljanskis Teamarzt Jan-Niklas Droste erklärt gegenüber der Bild, wie es zu der Aufnahme kam: ""Das Foto wurde direkt nach der Etappe aufgenommen. Er hat also bis kurz zuvor bei großer Hitze vier Stunden nur in die Pedale getreten. Plötzlich steht er aber still. Das Blut läuft nach unten und dadurch füllen sich die Venen." Außerdem habe Poljanski nur wenig Körperfett, eine dünne Haut und Venen, die direkt unter der Haut liegen. Alles halb so schlimm also?

Ein Sportmediziner der TU München möchte auf Anfrage keine Ferndiagnose abgeben. Ingo Froböse, Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln, sieht das anders. "Die Beine des Fahrers sind komplett dehydriert, es fehlt Wasser", sagt er gegenüber Welt. Außerdem habe Poljanski nach 16 Etappen sein Unterhautfettgewebe verbrannt. Offenbar habe er in den vergangenen Wochen mehr Energie verbraucht als er seinem Körper durch Nahrung zugeführt hat.

Mehr als 10.000 Kalorien an einem Tag

Für die Tour wird der Körper eines Radsportlers zur Hochleistungsmaschine. Die verbraucht pro Tag schon mal mehr als 10.000 Kalorien. Eine ansonsten familiensättigende Packung Nudeln ist da ganz schnell weg. Während der Etappe trinkt ein Sportler rund neun Liter. Haben die Fahrer die insgesamt dreieinhalb Tausend Kilometer hinter sich gebracht, wiegen sie bis zu zehn Kilogramm weniger als noch vor drei Wochen. Im Ziel schauen die Körper dann so aus wie die Beine von Pawel Poljanski: Im Grunde nur noch Knochen, Haut und Adern.

Auch sonst zeigt die Tour: Radsport ist nichts für Zartbesaitete. Der Australier Richie Porte stürzte auf einer Abfahrt bei Tempo 80, überschlug sich und krachte gegen eine Felsböschung. Die Diagnose Becken- und Schlüsselbeinbruch war in diesem Fall ein glückliches Ende. Weitere Auszüge aus den Krankenakten anderer Tourfahrer: Kniescheibenbruch, Lendenwirbelbruch, Schulterblattbruch.

