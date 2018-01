2018-01-09 06:14:00.0

Augsburg Titos alte Maschine flog wohl zu tief über Augsburg

Das Luftamt bewertet ein Manöver im Juni in Augsburg als Ordnungswidrigkeit. Eine Red-Bull-Maschine war damals tiefer geflogen als erlaubt. Von Jan Kandzora

Die „Flying Bulls“, eine Art Werbeflotte der österreichischen Firma Red Bull, ist bekannt für ihre spektakulären Manöver. Oft zeigen die Piloten bei speziellen Flugshows ihr Können, in Augsburg allerdings sorgte im Juni des vergangenen Jahres eine Maschine der Flotte aus anderen Gründen für Aufsehen, vor allem unter den Bewohnern der kleinen Siedlung „Sieben Häusle“ am Rande des Flugplatzes.

Die Maschine ist luxuriös ausgestattet

Was nicht an der außergewöhnlichen Geschichte des Flugzeuges lag. Die Maschine des Typs DC6 gehörten einst dem jugoslawischen Diktator Tito, der sie luxuriös ausstatten ließ und in den 70ern nach Afrika verkaufte. Am Flughafen von Lusaka, der Hauptstadt von Sambia, entdeckte ein Pilot der Flying Bulls später die zwischenzeitlich heruntergekommene DC6. So kam sie nach Salzburg.

Am 25. Juni des vergangenen Jahres nun war ein Pilot der Flotte von Frankfurt, wo der „Tag der Luftfahrt“ stattgefunden hatte, auf dem Weg zurück nach Österreich; der Weg führte über Augsburg. Anwohner des Flugplatzes in Mühlhausen schilderten später, die DC6 sei nur knapp über einige Bäume in der Neuburger Straße geflogen. Eine gefährliche Situation aus ihrer Sicht. Von dem Unternehmen hieß es damals auf Anfrage, am Tower in Augsburg sei zu Übungszwecken ein sogenannter „Low Approach“ angefragt und genehmigt worden – also ein Überflug der Landebahn ohne Landung, aber mit geplantem Durchstarten. Dabei seien die vorgeschriebenen Sichtanflug- und Sichtabflugwege sowie auch die vorgeschriebenen Höhen jederzeit eingehalten worden.

Auch die Staatsanwaltschaft ermittelte

Die Wahrnehmung der Anwohner, dass die Maschine tiefer flog, als sie hätte dürfen, war allerdings wohl korrekt. Man sei, heißt es vom zuständigen Luftamt Südbayern, zu dem Ergebnis gekommen, dass durch den Piloten des Flugzeugs eine Ordnungswidrigkeit begangen wurde. Und zwar durch ein „Unterschreiten der Sicherheitsmindesthöhe“. Der Gedanke liegt nahe, dass dafür ein Bußgeld verhängt wurde, die Behörde spricht jedoch nur davon, dass der Tiefflug „nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten geahndet“ worden sei. Konkretere Auskünfte könne man aus Datenschutzgründen nicht machen, heißt es vom Luftamt.

Zwischenzeitlich hatte in dem Zusammenhang auch die Augsburger Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Ermittlungen wurden allerdings eingestellt, wie Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai mitteilte. Ansatzpunkte für eine Straftat, insbesondere für eine konkrete Gefährdung, gab es offenbar nicht.

