2017-07-01 14:55:00.0

Augsburg Übergriff auf Info-Stand der AfD in der Fußgängerzone

Nach einer Aktion in der Augsburger Annastraße nimmt die Polizei fünf Verdächtige fest. Ein älterer Mann stürzte bei dem Übergriff und wurde ins Krankenhaus gebracht. Von Stefan Krog

Ein Info-Stand der AfD in der Annastraße ist am Samstagmittag Ziel eines Übergriffs geworden. Eine Gruppe von acht bis neun Personen tauchte gegen 13.30 Uhr unvermittelt am Stand auf und nahm Unterschriftenlisten, auf denen die AfD Unterstützung für ein Volksbegehren zur Abschaffung der Rundfunkgebühren sammelt, mit. Mehrere Streifen kamen vor Ort. Fünf Personen seien festgenommen worden, bestätigte die Polizei. Ein älterer Mann stürzte bei der Aktion und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

AfD-Vorsitzender Markus Bayerbach sprach von einer „überfallartigen Aktion“, die augenscheinlich von Unterstützern gefilmt wurde. „Ich habe kein Problem mit Protest, aber das ist eine Qualität, die mit demokratischer Auseinandersetzung wenig zu tun hat.“ Der Stand der AfD sei dabei außerdem beschädigt worden, so Bayerbach.

ANZEIGE

Zum Hintergrund der Verdächtigen äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen in Richtung Körperverletzung und Sachbeschädigung, möglicherweise auch Landfriedensbruch, liefen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Protest gegen die rechtspopulistische AfD. Am kommenden Wochenende wird die stellvertretende Parteichefin Beatrix von Storch zu einer Veranstaltung im Zeughaus erwartet.