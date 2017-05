2017-05-02 18:12:00.0

Augsburg Umbau im Kundencenter am Königsplatz

Drei Jahre nach der Fertigstellung gibt es im Kö-Gebäude im Haltestellendreieck schon den ersten Umbau. Der Asia-Imbiss und der Zeitschriftenladen ziehen um.

Drei Jahre nach der Fertigstellung gibt es im Kö-Gebäude im Haltestellendreieck schon den ersten Umbau. Weil die Stadtwerke ihr Kundencenter erweitern wollen, wird es eine Rochade geben. In die Räume des ehemaligen Cafes „Schwarze Kiste“, die nach einem Wasserschaden saniert werden müssen, ziehen der Zeitschriftenladen und der Asia-Imbiss. Die so frei werdenden Flächen belegen die Stadtwerke mit ihrem Kundencenter. Vor allem zum Monatswechsel, wenn Monatskarten erneuert werden müssen, sei es zeitweise recht beengt im bisherigen Kundencenter zugegangen, so die Stadtwerke. Zudem wolle man künftig auch zu den Themen Energie, Wasser und Telekommunikation beraten.

Beeinträchtigungen für Fahrgäste soll es durch den Umbau kaum geben. Der Umbau startet am Mittwoch, 3. Mai, und wird bis Spätherbst dauern. (skro)