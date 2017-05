2017-05-08 16:49:00.0

Innenstadt Umweg wegen Sperrung am Judenberg

Kunden müssen für eine lange Zeit einen Umweg in Kauf nehmen.

Baustelle am Judenberg: Hier müssen die Stadtwerke Augsburg Strom- und Fernwärmeleitungen erneuern. Im Anschluss erneuert das Tiefbauamt den Pflasterbelag. Darum ist die Verbindung von Altstadt und Innenstadt seit Montag für voraussichtlich sieben Wochen gesperrt. Alle Geschäfte und die Zugänge zu Gebäuden sind während der Bauzeit erreichbar, auch am Judenberg selbst, teilt die Stadt mit. Für Fußgänger werden Umleitungen ausgeschildert: über den Hunoldsberg und über die Treppe am Rathaus („Eisenberg“). In der Maximilianstraße ist zwischenzeitlich das Gerüst am Gebäude Max23 abgebaut, auch an dieser Stelle ist der Zugang zum Judenberg gesperrt.

