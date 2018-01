2018-01-19 11:07:13.0

Augsburg Verunglückter Güterzug am Augsburger Hauptbahnhof ist geborgen

Der in der Nacht zum Donnerstag beim Rangieren verunglückte Güterzug am Augsburger Hauptbahnhof ist am Freitagmorgen geborgen worden. Der Bahnverkehr rollt wieder störungsfrei.

Der in der Nacht zum Donnerstag beim Rangieren verunglückte Güterzug am Augsburger Hauptbahnhof ist am Freitagmorgen geborgen worden. Foto: Silvio Wyszengrad