Augsburg Videoüberwachung: Warum die Polizei vorerst nur am Kö filmen will

Weil die Kriminalität auf dem Königsplatz stark gestiegen ist, soll es ab Herbst eine Videoüberwachung geben. Im Polizeipräsidium hat man sich auch noch weitere Plätze angeschaut. Von Jörg Heinzle

Der Fall zeigt, wie schnell die Stimmung am Königsplatz umschlagen kann. An einem Freitag, gegen 22.30 Uhr, gerieten dort mehrere Jugendliche in Streit. Sie bespritzen sich mit dem Inhalt von Flaschen, ein 17-Jähriger warf eine Bierflasche in Richtung der Kontrahenten. Sie traf niemanden. Aber es wäre beinahe der Auslöser für eine größere Auseinandersetzung gewesen. Im Polizeibericht zu diesem Einsatz steht: „Die Lage spitzte sich zu, als etwa 20 Personen hinzukamen und die Stimmung deutlich aufheizten. Die Polizeikräfte mussten diverse Platzverweise aussprechen.“ Ein Test ergab, dass der 17-jährige Flaschenwerfer zu dieser Zeit etwa 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte.

Straftaten auf dem höchsten Niveau

Alkohol, Drogen und immer wieder Konflikte. Mit dieser Situation sieht sich die Polizei am Königsplatz schon länger konfrontiert. Deshalb will die Polizei den zentralen Platz ab diesem Herbst mit Videokameras überwachen. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest. Derzeit wird die Ausschreibung für die Anschaffung der Videotechnik vorbereitet. Wann die Kameras in Betrieb gehen, hängt unter anderem davon ab, wie schnell geeignete Firmen gefunden werden. Abgedeckt werden soll mit den Kameras nahezu der gesamte Platz. Ausnahmen gibt es nur für Hauseingänge, Fenster und für die Außenflächen von Lokalen.

Der Kö soll bis auf Weiteres der einzige öffentliche Platz in Augsburg bleiben, auf dem eine Videoüberwachung installiert wird. Zwar passiert auf anderen Plätzen auch etwas. Etwa auf dem Elias-Holl-Platz hinter dem Rathaus, wo vor rund zehn Tagen ein junger Flüchtling aus Afrika von einem anderen Asylbewerber im Streit mit zwei Messerstichen leicht verletzt worden ist. Doch auf keinem der anderen Plätze ist die Zahl der Straftaten auf einem so hohen Niveau wie am Königsplatz. Das zeigt eine Auswertung der Polizei für vier Plätze. Untersucht wurde jeweils die Zahl der registrierten Straftaten im Zeitraum Januar bis September – auf dem Kö, dem Moritzplatz, dem Rathausplatz und dem Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof.

Die Auswertung zeigt: In nahezu allen Bereichen ist der Kö mit Abstand am meisten mit Kriminalität belastet, und das nicht erst seit Kurzem. Besonders deutlich wird das bei den sogenannten Rohheitsdelikten. Unter diesem Bergriff fasst die Polizei Raubüberfälle, Körperverletzungen, Bedrohungen und Nötigungen zusammen. Ist die Zahl dieser Straftaten hoch, leidet das Sicherheitsgefühl besonders stark. 123 Rohheitsdelikte wurden zwischen Januar und September auf dem Kö gezahlt, darunter 114 Körperverletzungen. Zum Vergleich: Am Oberhauser Bahnhof weist die Statistik im selben Zeitraum 39 Rohheitsdelikte aus, am Rathausplatz waren es 18 solche Fälle, am Moritzplatz elf.

Mehr Drogendelikte auf dem Helmut-Haller-Platz

Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich auch bei Diebstählen. 40 waren es auf dem Kö, 30 am Oberhauser Bahnhof, 15 auf dem Rathausplatz und fünf im Bereich des Moritzplatzes. Anders sieht es bei Drogendelikten aus: Hier liegt der Helmut-Haller-Platz an erster Stelle. Hier zählte die Polizei in den ersten neun Monaten vorigen Jahres 79 Straftaten wie Besitz oder Handel mit Drogen. Das ist einiges mehr als am Kö, wo 40 Drogenstraftaten registriert wurden. Am Rathausplatz und Moritzplatz waren es zusammen nur fünf Taten. Für Drogendelikte gilt allerdings auch eine Besonderheit. Sie werden in aller Regel nur bei Polizeikontrollen aufgedeckt. Das heißt: Je stärker die Polizei einen Platz in den Blick nimmt, umso mehr Drogenstraftaten werden auch aufgedeckt und landen in der Statistik.

Gerade auf dem Kö und am Helmut-Haller-Platz habe die Polizei ihre Präsenz zuletzt deutlich ausgebaut, sagt Polizeisprecher Thomas Rieger. Auf dem Königsplatz hatte es vor allem im Frühsommer vorigen Jahres wiederholt Konflikte in der Drogenszene und unter jungen Migranten gegeben. Betroffen davon waren in einzelnen Fälle auch Unbeteiligte. Ein Passant wurde geohrfeigt, ein Radler von einem Angehörigen der Süchtigenszene vom Fahrrad gezogen. Schaut man auf die Entwicklung der vergangenen drei Jahre, so fällt vor allem am Kö und am Helmut-Haller-Platz auch eine deutliche Verschlechterung auf. Innerhalb von drei Jahren hat sich die Zahl der Rohheitsdelikte auf diesen beiden Plätzen jeweils mehr als verdoppelt, wenn auch auf einem unterschiedlichen Niveau.

Während die Kameras am Kö schon beschlossene Sache sind, gibt es für den Helmut-Haller-Platz gegenwärtig überhaupt keine entsprechenden Pläne. Die Polizei will nach Angaben von Sprecher Thomas Rieger unter anderem abwarten, wie sich die Situation entwickelt, wenn der geplante Süchtigen-Treff beim Oberhauser Bahnhof öffnet.

Keine Auswertung für den Hauptbahnhof

Für den Vorplatz des Hauptbahnhofs hat die Polizei keine Auswertung erstellt. Er spielt derzeit keine Rolle, weil er sich wegen der Großbaustelle für den Straßenbahntunnel derzeit nicht als Szene-Treffpunkt anbietet. Das wird in den nächsten Jahren wohl noch so bleiben. Erst 2023 soll das Bauprojekt abgeschlossen sein.

