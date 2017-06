2017-06-08 17:47:00.0

Region Von Puls-Open-Air bis Flugshow: Was am Wochenende los ist

Egal ob für Kinder oder Jugendliche, Opernfans oder Komödienliebhaber. An diesem Wochenende kommen alle auf ihre Kosten. Ein Überblick. Von Andreas Baumer

Ob mit Kindern oder ohne, allein oder in der Gruppe - in unserer Region ist einiges los. Was genau? Wir haben ein paar Tipps zusammengetragen.

Musik und Kreatives

Fünf Bühnen, 60 Acts und wohl tausende junge Menschen in Partystimmung. Das bietet das Puls-Open-Air-Festival auf Schloss Kaltenberg bei Landsberg am Lech. Das Festival dauert bis Samstag. Gefeiert wird bis tief in die Nacht. Karten sind noch zu haben.

Im Augsburger Hoffmann-Keller wird eines der aktuell beliebtesten Theaterstücke in Deutschland aufgeführt: "Auerhaus". Das Drehbuch folgt dem gleichnamigen Roman von Bov Bjerg. Regie führt Bibiana Picado Mendes. Beginn ist Freitag, 9. Juni, um 20.30 Uhr.

Drei Jahre gibt es nun die Donauwörther Diskothek double Starclub. Glückwunsch! Am Freitag, 9. Juni, ab 21 Uhr steigt die Geburtstagsparty. Mittendrin: die Band The Legendary.

Sie waren noch nie in Blaustein? Dann könnte sich dieses Wochenende ein Abstecher in die Kleinstadt westlich von Ulm lohnen. Denn im dortigen Theaterei-Zelt singen Sopranistin Roxana Lucia Mihaj und Bariton Robson Bueno Tavares am Samstag, 10. Juni, berühmte Opern- und Operettenarien von Mozart, Verdi, Bizet und Offenbach. Gleich am Sonntag, 11. Juni, 19 Uhr, stellt im Kleinen Theaterei-Zelt Verleger Florian Arnold das neue Buch "Goldgefasste Finsternis" von Arno Tauriinen mit einer Lesung vor. Dazu spielt das Duo Feinwerk.

Der Würzburger Comedian Sebastian Reich macht so einiges durch mit seiner liebenswert-frechen Nilpferd-Lady. Nun kommt die nächste Überraschung: Das neue Programm heißt „Amanda packt aus!“. Zu erleben ist es am Samstag, 10. Juni, 20 Uhr, in der Staudenlandhalle Fischach (Landkreis Augsburg). Von A wie Abhörtechnik bis Z wie Zielgewicht – es gibt nichts, über das Amanda nicht mit spitzer Zunge zu berichten wüsste. Karten sind noch zu haben.

Abschied von der Transall

Im Fliegerhorst Penzing (Landkreis Landsberg am Lech) geht eine Ära zu Ende, das Lufttransportgeschwader wird zum Ende des Jahres aufgelöst. Mit einer Sonderschau begleitet das Stadtmuseum Landsberg den Abschied. Der große Flugtag findet am Samstag, 10. Juni, von 9 bis 17 Uhr statt. Fliegende Transallmaschinen, eine Ansprache von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und noch viel mehr erwartet die Besucher.

Rollout Transall C-160 Sonderlackierung \"Silberne... Anlässlich 60 Jahre LTG 61 und Tag der Bundeswehr wird auf dem Fliegerhorst Penzing die Jubiläumsmaschine präsentiert. Foto: Thorsten Jordan

Kinderprogramm

"Der gestiefelte Kater" steht bei der Augsburger Puppenkiste auf dem Programm. Das Stück läuft freitags (16 Uhr), samstags (15 Uhr) und sonntags (14 und 16 Uhr). Um wilde Stories aus dem Westen geht es am Freitag, 9. Juni, im Märchenzelt beim Augsburger Kulturhaus Abraxas. Die erzählt der erfahrene Cowboy Ink Reynold. Beginn ist um 16 Uhr.