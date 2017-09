2017-09-21 09:30:00.0

Bundestagswahl Wann gibt es das Ergebnis? Was Augsburger zur Wahl wissen müssen

Bis wann geht Briefwahl? Wann gibt es erste Hochrechnungen? Rund 190.000 Augsburger dürfen ihr Kreuz auf dem Stimmzettel machen. Die wichtigsten Informationen im Überblick Von Stefan Krog

Wahlberechtigte In der Stadt Augsburg sind rund 190.000 Einwohner wahlberechtigt. Vor vier Jahren machten 64,1 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Anders als bei der Kommunalwahl haben EU-Ausländer bei der Bundestagswahl kein Wahlrecht. Hinzu kommen rund 21.000 Bürger aus Königsbrunn. Augsburg und Königsbrunn bilden zusammen einen von bundesweit 299 Wahlkreisen. Die Ergebnisse beider Städte werden im Anschluss an die Auszählung zu einem gemeinsamen Ergebnis zusammengerechnet. Das Bürgeramt wird auch knapp 400 Stimmzettel ins Ausland schicken: Deutsche, die im Ausland leben und zuletzt in Augsburg wohnten, konnten sich hier ins Wählerverzeichnis eintragen lassen.

Kandidaten und Parteien 21 Parteien sind in Bayern wählbar und haben eine Landesliste aufgestellt. Für sie entscheidet man sich mit der Zweitstimme. Die Erststimme ist für den Direktkandidaten – jeder Wahlkreis schickt einen Kandidaten in den Bundestag. Hier gibt es zehn Kandidaten, weil nicht alle Parteien in Augsburg einen Kandidaten aufgestellt haben. Favorit ist der CSU-Abgeordnete Volker Ullrich. Er holte 2013 bei der letzten Bundestagswahl 44,4 Prozent. Über die Liste dürften mit großer Wahrscheinlichkeit Ulrike Bahr (SPD) und Claudia Roth (Grüne) den Einzug ins Parlament schaffen.

Wahlbezirke Augsburg ist in 207 Wahlbezirke aufgeteilt. 90 Wahllokale – vor allem in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden – sind eingerichtet. In den meisten ist die Stimmabgabe für mehrere Wahlbezirke zusammengefasst.

Wahltag Am Sonntag sind die Wahllokale zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Die Daten finden sich auf der Wahlbenachrichtigung. Am Wahltag hat die Stadt rund 1600 ehrenamtliche Wahlhelfer im Einsatz. Für sie gibt es eine Entschädigung (sogenanntes Erfrischungsgeld inkl. Fahrtkosten) von 100 Euro – laut einer Zusammenstellung des Finanzdienstleisters Vexcash ist das unter den 30 größten deutschen Städten der Spitzenwert. Die Stadt verweist darauf, dass für städtische Bedienstete, die als Wahlhelfer fungieren, in Augsburg keine bzw. nur reduzierte Überstunden geschrieben werden. Dies müsse man bei einem Städtevergleich mit berücksichtigen.

Bundestagswahl: Erster Zwischenstand aus Augsburg um 19 Uhr

Briefwahl Bei der Briefwahl zeichnet sich ein Rekordergebnis ab. Mehr als 41.400 Bürger haben die Briefwahl beantragt – das sind mehr als 20 Prozent der Wahlberechtigten. Wer an der Briefwahl teilnehmen will, kann die Unterlagen noch bis Freitag, 22. September 2017, 18 Uhr persönlich im Bürgerbüro Stadtmitte beantragen, entgegennehmen und auch gleich wählen. Die Bürgerbüros Kriegshaber, Haunstetten und Lechhausen schließen an diesem Tag um 12.30 Uhr. Eine Online-Beantragung unter: www.augsburg.de/bundestagswahl ist am Donnerstag noch bis 12 Uhr möglich.

Auszählung Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr wird jeweils vor Ort mit der Auszählung begonnen. Die Briefwahlunterlagen werden zentral in der Erhart-Wunderlich-Halle ausgezählt. Voraussichtlich gegen 19 Uhr wird ein erster Zwischenstand aus Augsburg bekannt sein. Ein vorläufiges Ergebnis für den Wahlkreis dürfte gegen 21 Uhr vorliegen. (Das Ergebnis finden Sie dann hier.)

Die AfD hat bayernweit Mitglieder dazu aufgerufen, die Auszählung in den Wahllokalen zu überwachen. Hintergrund ist, dass bei Landtagswahlen in Bremen und Nordrhein-Westfalen im Nachhinein Auszählungsfehler festgestellt wurden, wobei nicht nur die AfD davon betroffen war. Auch in Augsburg werden in wohl allen 90 Gebäuden, in denen Wahllokale untergebracht sind, AfD-Mitglieder oder -Sympathisanten anwesend sein, so der Augsburger Direktkandidat Markus Bayerbach.