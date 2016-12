2016-12-31 14:01:00.0

Natur Wer fliegt, wer nicht?

Die Stunde der Wintervögel ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. Ab 6. Januar wird auch in Augsburg gezählt. Von Eva Maria Knab

Von 6. bis 8. Januar ist es wieder so weit: In Augsburg und ganz Bayern sind tausende Menschen den Wintervögeln auf der Spur. Mit einer Zählung am Futterhäuschen liefern sie wichtige Daten über den Zustand der Natur und der Artenvielfalt. Ein Ergebnis aus diesem Jahr: Der Haussperling war in Augsburg und dem Landkreis Augsburg der häufigste Wintervogel in den Gärten. Aber auch eine andere Art war erfreulich häufig zu sehen.

Zuständig für die Aktion sind der Naturschutzbund Deutschland und der Landesbund für Vogelschutz (LBV). „Die Stunde der Wintervögel bringt nicht nur Spaß für die ganze Familie, sie dient auch einem wissenschaftlichen Nutzen, denn über unserer Wintergäste fehlt manche aussagekräftige Information“, sagt Dagmar Blacha, Geschäftsführerin der LBV-Kreisgruppe Augsburg. Welche Vögel werden durch die Winterfütterung gefördert, welche nicht? Welche Arten sind in welchen Regionen besonders stark oder schwach vertreten? Macht sich der Klimawandel auch schon an der Vogelwelt bemerkbar? Welche Unterschiede herrschen zwischen Stadt und Land? All diese Fragen lassen sich nur über groß angelegte und aufwendige langfristige Zählungen beantworten. Dies wäre ohne die Mithilfe von Bürgern nicht leistbar, sagt Blacha.

ANZEIGE

2016 war ein Rekordjahr

Ein Rückblick auf das Jahr 2016 zeigt: Es war ein neues Rekordjahr für die Stunde der Wintervögel. Bei der Langzeitstudie zählten gut 26000 Menschen in ganz Bayern über 700000 Vögel. Die Kohlmeise war wegen mehrerer erfolgreicher Bruten vor Spatz und Amsel der häufigste Wintervogel in Bayerns Gärten. Auch eine Invasion seltener Wintergäste aus dem hohen Norden war zu beobachten: Der nordeuropäische Erlenzeisig kam auf Platz sechs der Vogelzählung.

Steigende Beobachtungszahlen beim Stieglitz

In Stadt und Landkreis Augsburg waren sich die Zahlen ähnlich, so Blacha. Allerdings kam hier der Haussperling auf Platz eins der Beobachtungen – dicht gefolgt von Feldsperling und Kohlmeise, Amsel und Blaumeise sowie dem eigentlich seltenen Erlenzeisig. Erfreulich waren aus Sicht der Vogelschützer auch steigende Beobachtungszahlen beim Stieglitz, dem „Vogels des Jahres 2016“. Er tauchte in sieben Prozent der Gärten im Landkreis Augsburg auf und in neun Prozent aller Gärten in der Stadt Augsburg. Experten sehen darin ein Indiz für die durch den milden Winter besser verfügbaren Nahrungspflanzen und wohl auch für zwei erfolgreiche Bruten im zurückliegenden Jahr 2015. Spektakuläre Beobachtungen wie Schneesperlinge oder größere Schwärme von Fichtenkreuzschnäbeln blieben in diesem Jahr in und um Augsburg aus. Hier wurden die zu erwartenden Wintervögel gemeldet.

Als eine Besonderheit wurde allerdings ein Trompetergimpel gemeldet. Diese nordische Vogelart gilt als Unterart des Gimpels. Sie ist an ihrem markanten Ruf, die an eine Kindertrompete erinnert, von unserem Gimpel zu unterscheiden.

„Es wird also spannend, welche Wintergäste in diesem bislang so milden Winter in Augsburgs Gärten, Parks oder auf die Balkone kommen“, sagt Dagmar Blacha. Derzeit machen sich nach Beobachtungen von Experten zahlreiche Vogelarten in den Gärten außerordentlich rar. Die Gründe dafür seien noch unklar. Die Ergebnisse der Stunde der Wintervögel 2017 könnten wichtige Anhaltspunkte liefern.