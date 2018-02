2018-02-10 07:52:00.0

Freizeit Wer wird Festwirt auf dem Plärrer?

Das Bewerbungsverfahren für die Betreiber der Zelte auf dem Plärrer ist abgeschlossen. Nun ist die Stadt Augsburg am Zug. Im März gibt es eine Entscheidung. Von Michael Hörmann

Die Sterndl Alm hat sich beim Herbstplärrer 2017 vom Augsburger Volksfest für immer verabschiedet. Festwirt Edmund Diebold hört auf, das Zelt hat er verkauft. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht, denn es soll auch künftig drei Festzelte auf dem Plärrer geben. Das Bewerbungsverfahren ist abgeschlossen. Der zuständige Referent Dirk Wurm sagt: „Kurz vor Bewerbungsschluss lagen uns zwei Bewerbungen vor.“ Das müsse aber noch nichts bedeuten, „die Erfahrung lehrt, dass oft in den letzten Minuten noch Bewerbungen eintreffen.“

Entscheidung fällt im März

In einem nächsten Schritt werden die Bewerbungen nun gesichtet. Die Verwaltung will dem Stadtrat dann einen Vorschlag unterbreiten, wer das Festzelt übernehmen soll. In diese Überlegungen ist auch der Volksfestbeirat eingebunden, in dem Stadträte und Schausteller vertreten sind. Nach Stand der Dinge wird der Stadtrat im März die Entscheidung treffen, wer dann ab dem Herbstplärrer 2018 das Zelt betreibt. Beim Frühjahrsplärrer, der am Ostersonntag, 1. April, beginnt, wird es daher bei den beiden großen Zelten bleiben: das „Schaller-Zelt“ (rund 2500 Plätze) und das „Binswanger & Kempter-Zelt“ (rund 4000 Plätze). Das dritte Zelt soll maximal 25 mal 24 Meter groß sein. Ein kleiner Biergarten wird erlaubt sein. Beim Osterplärrer wird ein Fahrgeschäft an der Stelle stehen, wo später wieder das Zelt sein wird.