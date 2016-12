2016-12-24 15:08:00.0

Augsburg Wie Hary Lin nach einem Schlaganfall ins Leben zurück kam

Hary Lin erlitt vor drei Jahren einen schweren Schlaganfall, seine Frau einen Herzinfarkt. Heute können sie wieder lachen und er ein paar Schritte gehen. Von Miriam Zissler

In diesem Jahr hat Hary Lin hart an sich gearbeitet und viel geschafft: 100 Schritte kann er inzwischen am Tag laufen. Das ist viel. Vor drei Jahren bescheinigten ihm Ärzte nach einem schweren Schlaganfall, dass er sich nie wieder selbstständig bewegen können wird. Aber Hary Lin, 65, und seine geliebte Frau Cecilie, 62, gaben nicht auf, sind in den drei Jahren noch enger zusammengerückt und haben ihr Schicksal angenommen, so hart es auch ist.

Der Schlaganfall hat ihr Leben verändert. Anfang März 2013 waren beide an einer schweren Grippe erkrankt. Hary Lin stürzte eines Morgens im Bad, seine Frau Cecilie hörte es und eilte ihm zur Hilfe. Hary Lin konnte sich nicht bewegen, seine Frau zog ihn hoch und schleppte ihn ins Wohnzimmer. Dabei erlitt sie einen Herzinfarkt. Cecilie lag drei Tage im Koma im Klinikum, ihr Mann Hary drei Wochen. Ein faustgroßes Stück Hirn war eingeblutet und musste entfernt werden. Dafür wurde ihm vorübergehend eine Stück Schädeldecke entfernt, das drei Monate später wieder eingesetzt wurde. Nach seinem Krankenhausaufenthalt kam Hary Lin ins Therapiezentrum nach Burgau.

Sein Sprachzentrum ist nicht betroffen. Er kann sprechen, erinnert sich an alles genau, ist geistig voll da, doch seine linke Hand und sein linker Fuß sind verkrampft. Für Hary Lin ein Zustand, den er bis heute nicht akzeptieren kann. „Ich habe die meiste Zeit meines Lebens mindestens acht Stunden Gitarre am Tag gespielt. Mit der Hand kann ich nicht einmal mehr einen Akkord greifen“, sagt der Musiker traurig.

Mit Zwölf nach Augsburg

1951 wurde Hary Lin in Petach-Tikwa in Israel geboren. Mit zwölf Jahren kam er nach Augsburg. Hier hatte sein Vater Zindel Lin nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager seine Frau kennengelernt. Das Leben in Deutschland war anfangs ein Kulturschock für den Buben. Trost fand er in der Musik. Er lernte das Spiel auf Geige, Mandoline und Gitarre, probte in der Synagoge, spielte in verschiedenen Bands, wie etwa der Black-Music-Band „Soul Empire“. Gerade auch die in Augsburg stationierten US-Soldaten waren im „Hank’s Nightclub“ in der Donauwörther Straße von „dem Weißen mit der Soul-Stimme eines Schwarzen“ begeistert. „Ich habe englisch gesungen, obwohl ich die Sprache damals gar nicht konnte. Ich habe die Texte auswendig gelernt“, erzählt er. In Augsburg spielte er in der Tanzbar Tabaris, die sein Vater betrieb, in München im Bayerischen Hof und im Sheraton-Hotel. Gemeinsam mit seinem Bruder Abi ging er auf Tour, trat mit der britischen Poplegende Hollies im Fernsehen auf. Mit dem Roy-Black-Produzenten Hans Bertram nahm er drei Schlager-Singles auf: „Te quiero, Amigo“, „Ich schenk Dir Rosen“ und „Schenk mir Dein Herz“. „Die haben sie auch auf dem Plärrer gespielt“, sagt Hary Lin. Für den ganz großen Durchbruch, fehlte ihm zur richtigen Zeit, der richtige Manager, der ihm zu Auftritten bei etwa Dieter Thomas Hecks Hitparade hätte verhelfen können.

Hary Lin blieb in Augsburg. Hier arbeitete er viele Jahre in einem Musikladen, beriet junge Musiker. Dass er nun gar nicht mehr musizieren kann, belastet ihn schwer. Als er 2013 nach einigen Monaten Aufenthalt im Klinikum und Therapiezentrum wieder nach Hause kam, war nichts mehr so wie es war. In seiner Wohnung in Lechhausen konnte das Paar nicht bleiben und zog in eine Wohnanlage mit betreutem Wohnen im Prinz–Karl-Viertel. „Wir hatten so viele Pläne. Ich wollte noch ein Jahr arbeiten und mich dann auch zur Ruhe setzen. Dann wollten wir reisen und es uns gut gehen lassen“, erzählt Cecilie Lin. Sie hatte ihren Mann vor 43 Jahren bei einem Auftritt in München kennengelernt und sich sofort in den Musiker verliebt.

Im November feierten sie ihre Rubin-Hochzeit. 40 Jahre sind die beiden nun schon verheiratet. „38 Jahre hatte ich meinen eigenen Friseursalon, den ,Kongress-Friseur Lin’ in der Gögginger Straße im Antonsviertel. Ich habe meinen Beruf geliebt“, sagt Cecilie Lin. Sie gab ihn nach dem Schlaganfall ihres Mannes auf, um ganz für ihn dazu zu sein. Denn anfangs musste sie ihm aus dem Pflegebett helfen, ihm die Orthese anlegen, ein Hilfsmittel für den Fuß, damit er überhaupt laufen konnte.

Er kann selbständig aufstehen

Inzwischen kann er selbstständig aufstehen und sich hinlegen, er kann selber einige Schritte laufen, sich mit dem Rollstuhl oder mit dem „Scooter“, wie sie es nennen, dem Elektromobil fortbewegen. „Damit ist er so schnell, dass ich nur mit dem Tretroller hinterher komme“, sagt sie und lacht. Bei schönem Wetter fahren sie damit in den kleinen Park am Prinz-Karl-Palais, wo sie sich immer auf die gleiche Bank setzen und das Drumherum beobachten.

Die Tage laufen nach demselben Schema ab: Aufstehen, Frühstück und dann entweder Ergo-, Physio- oder Musiktherapie. Manchmal läuft es besser, manchmal schlechter. „Manchmal weinen wir den ganzen Vormittag. Aber dann fassen wir wieder Mut und gehen raus. Das wichtigste ist im Leben zu bleiben“, sagt Cecilie Lin.

Ihr Mann sieht sich tagtäglich viele Videos von seinen Lieblinsmusikstücken auf Youtube im Fernsehen an, an seinem Computer hat er über 400 Liedtexte aufgearbeitet, die er mitsingen kann. „Irgendwann will ich wieder eine Gitarre in die Hand nehmen können. Das ist mein größter Wunsch“, sagt er und seine Frau sagt mit Nachdruck: „Das schaffen wir auch noch.“