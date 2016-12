2016-12-28 06:40:00.0

Augsburg Wie alte und kranke Menschen die Bomben-Entschärfung erlebten

Auch gebrechliche und demente Bewohner von Pflegeheimen haben die Evakuierung gut überstanden. Das Krankenhaus Vincentinum kehrt nach Stillstand zum Normalbetrieb zurück. Von Eva Maria Knab

Wie werden gerade die vielen älteren und kranken Menschen mit der Evakuierung nach dem Bombenfund zurechtkommen? Diese Frage hatte Mitarbeitern des Augsburger Caritasverbandes Sorge bereitet. Am Dienstag kam die Entwarnung. „Auch unsere dementen Bewohner, um die wir besonders besorgt waren, haben alles gut verarbeitet“, zog Caritas-Sprecher Bernhard Gattner Bilanz. Insgesamt herrschte am Dienstag große Erleichterung bei den beteiligten Hilfsorganisationen und Einrichtungen. Der Großeinsatz in den Weihnachtstagen sei – bis auf wenige Details – reibungslos abgelaufen.

Es war eine Belastung

Für tausende hilfsbedürftiger und kranker Augsburger war die Evakuierung eine besonders große Belastung. Auch deshalb, weil viele von ihnen ausgerechnet an Weihnachten über mehrere Tage hinweg in Ausweichquartieren ausharren mussten. Allein bei der Caritas mussten rund 500 Bewohner aus vier Seniorenzentren der Innenstadt vorübergehend umziehen. Insgesamt waren rund 15 Pflegeheime und deren Bewohner im Stadtzentrum von der Evakuierung betroffen.

ANZEIGE

+++ Hintergründe, Fotos, Videos: Hier geht es zu unserem Themen-Special +++

Am Dienstag bescheinigte nicht nur Gattner der Stadt, den Rettungskräften und Hilfsorganisationen eine „top Organisation“ und eine sehr gute Zusammenarbeit. „Alles ist gut gelaufen, die Bilanz ist positiv“, sagte er. Es habe nur einen Wehrmutstropfen gegeben: Von rund 60 liegend zu transportierenden Heimbewohnern seien entgegen ersten Ankündigungen der koordinierenden Stelle nicht alle am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages wieder zurückgebracht worden. Viele mussten noch eine weitere Nacht auswärts verbringen. Nur diejenigen, deren Medikamente schon zurück im Pflegeheim St. Verena waren, seien termingemäß zurückgeholt worden, so Gattner. Nun seien aber alle Bewohner zurück und „sehr erleichtert.“ Das Krankenhaus Vincentinum musste wegen des Bombenfundes am Jakobertor vorübergehend stillgelegt werden. Aber auch dort war man sehr zufrieden mit der Organisation und dem Ablauf der Evakuierung. „Es gab keine Zwischenfälle“, sagte Robert Wieland, Sprecher der Geschäftsführung. Kurz vor den Feiertagen seien ohnehin kaum Operationen angestanden. Nach seinen Angaben konnten OPs rechtzeitig verlegt werden.

Evakuierung und Entschärfung: Augsburg im... Da eine Fliegerbombe entschärft wird, verlassen mehr als 50.000 Augsburger an Weihnachten ihre Wohnungen. Das sind die Bilder der größten Evakuierung der Nachkriegsgeschichte.

Auf andere Kliniken verteilt

Etliche Patienten, bei denen es medizinisch zu verantworten war, konnten vor der Evakuierung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Letztendlich mussten vom Vincentinum 30 stationäre Patienten auf andere Kliniken verteilt werden. Ab Heiligabend gegen Mittag stand die Klinik mit 248 stationären Betten vorübergehend still. Inzwischen ist das Vincentinum wieder regulär in Betrieb. Auch die ausquartierten Patienten sind zurück. Als kleines Geschenk für die Unannehmlichkeiten habe jeder Betroffene ein Glas Weihnachtsmarmelade des Vincentinums geschenkt bekommen, berichtet Wieland.

Der Transport von 860 hilfsbedürftigen Menschen aus der Schutzzone für die Bombenentschärfung war für alle beteiligten Hilfsorganisationen ein großer Kraftakt. Insbesondere am ersten Weihnachtsfeiertag seien innerhalb weniger Stunden mehr Kapazitäten nötig gewesen als zunächst angemeldet, sagt Raphael Doderer, Medienbeauftragter der Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen. Zu den 400 vorab bestellten Transporten kamen am ersten Weihnachtsfeiertag kurzfristig noch 90 Meldungen von Privatleuten dazu, die nicht in der Lage waren, das Gebiet eigenständig zu verlassen.

Chronik: So lief die Bombenentschärfung in Augsburg ab 1 von 19 vorherige Seite nächste Seite

Chronik zur Bombenentschärfung in Augsburg: 6.45 Uhr: Die ersten Bewohner der Schutzzone machen sich auf den Weg zu Verwandten oder in die Notunterkünfte.



7.28 Uhr: Bewohner des Altenheims St. Verena und andere Menschen, die nicht selbst gehen können, werden sukzessive aus der Schutzzone abgeholt.



8.00 Uhr: Die Notunterkünfte, die die Stadt bereit gestellt hat, öffnen.



8.01: In der Innenstadt sind erste Lautsprecherdurchsagen zu hören. Die Bewohner mögen ihre Wohnungen räumen, heißt es.



8.12: Die Fuggerei wird evakuiert.



8.26 Uhr: Die Schutzzone ist jetzt komplett abgeriegelt. Hinein kommt nur noch, wer jemanden abholen muss.



10.05 Uhr: Das Technische Hilfswerk fährt mit einem Radlader zum Fundort der Bombe. An der Bombe selbst werden Muttern gelöst, um an die Zünder zu kommen.



10.21 Uhr: Die Polizei beginnt mit den Kontrollen im Sperrgebiet. Sie überprüfen, ob Häuser und Wohnungen komplett evakuiert sind. Überall wird geklingelt, 900 Beamte sind im Einsatz.



10.36 Uhr: Eine Frau ruft vom Balkon um Hilfe. Sie wurde noch nicht abgeholt.



12.01 Uhr: Die Lage in den Notunterkünften ist entspannt. Viele der 54 000 Menschen haben sich schon vor Sonntag selbstständig darum bemüht, wo sie unterkommen können.



14.09 Uhr: Ein Großteil der Schutzzone ist evakuiert



14.47 Uhr: Das Sperrgebiet ist jetzt komplett von Polizisten umstellt.



15.08 Uhr: Später als erwartet ist die Schutzzone nun komplett evakuiert. Die Aktion zog sich, weil es viel mehr Personen gab, die das Gebiet nicht selbstständig verlassen konnten, als anfangs gedacht. Insgesamt waren es 560 Krankentransporte. Davon abgesehen gab es laut Oberbürgermeister Kurt Gribl keine unvorhergesehenen Ereignisse.



15.15 Uhr: Die Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen haben sich außerhalb des Sperrgebietes an Sammelplätzen eingefunden.



18.48 Uhr: Die Sprengmeister geben Entwarnung. Die Bombe ist entschärft. Die Entfernung der drei Zünder hat rund dreieinhalb Stunden gedauert.



18.52 Uhr: Oberbürgermeister Kurt Gribl, Feuerwehrchef Frank Habermair und andere Mitglieder der Führungsgruppe Katastrophenschutz fahren zum Fundort der Fliegerbombe. Auch die Polizei fährt mit ihren Streifen zurück in die Stadt.



19.06 Uhr: Die Sperrung der Schutzzone wird Stück für Stück aufgehoben. Die Bürger können in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.



19.30 Uhr: Der Nahverkehr läuft wieder wie gewohnt.



20.00 Uhr: Der Rücktransport von Kranken und hilfsbedürftigen Anwohnern läuft. Er ist allerdings erst am zweiten Weihnachtsfeiertag komplett abgeschlossen.

Tausende Ehrenamtliche im Einsatz

Als dann die Polizei und Hilfskräfte die Häuser in der Schutzzone kontrollierten, fielen noch einmal rund 80 weitere Transporte an, so Doderer. Insgesamt kamen 860 Helfer mit 300 Fahrzeugen aus Schwaben und in Kontingenten aus den Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken und Oberbayern zusammen. Die Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisationen koordinierte vor Ort den Einsatz in Zusammenarbeit insbesondere mit Feuerwehr, Polizei und Stadt Augsburg sowie der überregionalen Unterstützung. Darüber hinaus wurden in sieben Notunterkünften rund 1000 Menschen von Einsatzkräften der Hilfsorganisationen betreut.

Doderer sprach am Dienstag von einer sehr erfolgreichen Aktion. „Der Großeinsatz hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit aller Hilfsorganisationen und Rettungskräfte über die Region hinaus sehr gut geklappt hat.“ Auch viele Ehrenamtliche seien zwischen Donnerstag und Montag unermüdlich im Einsatz gewesen. Doderer: „Sie haben zusammen mit ihren Familien, die hinter ihnen stehen, unserer Stadt ein riesiges Geschenk gemacht.“