Augsburg Wie die Lyra seit 150 Jahren Sänger anlockt

Viele Männerchöre sterben aus. Die Jubilare schaffen es weiterhin, ein stimmgewaltiges Ensemble zusammenzubringen. Was die Gemeinschaft mit der Weberei Riedinger zu tun hat. Von Peter K. Köhler

Mitte des 19. Jahrhunderts wuchs die Arbeiterbewegung, rief zu Streiks auf und forderte von den Fabrikherren lautstark bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Für deutlich leisere und harmonischere Töne interessierten sich dagegen 43 Meister und Arbeiter der Buntweberei Riedinger. Sie fanden sich im Jahr 1867 zusammen und gründeten die „Sängergesellschaft Lyra“. Die Pflege des Männerchorgesangs und der Ausbau des Gemeinschaftslebens standen als ihre Ziele in der Satzung - und stehen dort bis heute. In wenigen Wochen feiert die Sängergesellschaft Lyra mit einem großen Programm ihr 150-jähriges Bestehen.

Sechs Kreuzer im Monat

Dem Finanzrat L. A. Riedinger gefiel die Idee des absolut unpolitischen Vereins so gut, dass er jedem Mitglied sechs Kreuzer im Monat als Unterstützung gewährte. Keine große Summe, aber in Zeiten von Hungerlöhnen doch spürbar hilfreich.

Mit ihrem Verein hatten die Lyraner offenbar ein attraktives Angebot geschaffen: Das Singen und die Gemeinschaft boten Arbeitern einen willkommenen Ausgleich für die harte Fabrikarbeit. Jedenfalls wuchs und gedieh Lyra in den ersten Jahren ihres Bestehens prächtig. Die Chronik berichtet von zahlreichen Konzerten bei eigenen Veranstaltungen und Auftritten als Gastchor.

Mit ihrer Vereinsidee war Lyra nicht allein. Zur Zeit ihrer Gründung bestanden in Augsburg sieben weitere Männergesangvereine. Sie sind allesamt verschwunden und damit ist die Sängergesellschaft heute die älteste in der Stadt.

80 Sänger auf der Bühne

In den Anfängen plagten die Chöre auch keine Nachwuchssorgen. „Es war bis zu meiner Zeit üblich, dass Väter ihre Söhne mit zum Singen brachten. So war es auch bei meinem Bruder und mir“, erzählt der Kassier des Vereins, Horst Pöllmann. Da war es kein Wunder, dass der Verein beispielsweise im Jahr 1924 immerhin 73 Sänger und 144 Mitglieder zählte. Zum ersten großen Konzert nach dem 2. Weltkrieg im Jahr 1948 brachte der Chor 80 Sänger auf die Bühne und beim 90-jährigen Jubiläum dirigierte Chorleiter Albert Gschwilm sogar die Rekordzahl von 90 Aktiven.

Doch mit dem Aufkommen des Fernsehens schwand das Interesse der Sänger und Veranstaltungsbesucher spürbar. „Wir hatten einmal unseren Faschingsball auf einen Samstag gelegt. Da lief im 1. Programm „Einer wird gewinnen“ mit Hans-Joachim Kulenkampff. Ein echter Straßenfeger“, erinnert sich der 2. Vorsitzende Paul Jennen. Die fatale Folge: Als die Veranstaltung beginnen sollte, waren zwar die Organisatoren und Aktiven da, aber kein einziger Besucher. „Seither haben wir immer versucht, die Programme der Sender Monate im Voraus zu erfragen, damit wir unsere Veranstaltungen entsprechend legen konnten“, so Jennen.

Neben Solo-Auftritten engagierte sich die SG Lyra auch häufig bei Gemeinschaftsveranstaltungen mit anderen Chören. Große öffentliche Aufmerksamkeit erregte unter anderem ein Auftritt mit 2000 Sängerinnen und Sängern bei den Feiern zum 2000. Stadtjubiläum auf dem Rathausplatz oder beim Tag des Liedes am Fuggerdenkmal. Dieses Konzert war gleichzeitig der Auftakt zu einer fruchtbaren Kooperation. Lyra trat zusammen mit dem Kolpingchor Göggingen auf. Seither bilden sie eine Sängergemeinschaft, die sich bei vielen Konzerten sehr bewährt.

Partnerchor in Westfalen

Auch zu einem anderen Chor bestehen enge Verbindungen, und das liegt an Horst Pöllmann. Er stammt aus der Stadt Verl in Westfalen, wechselte aber aus beruflichen Gründen nach Augsburg. Sein Bruder ist im dortigen Männergesangsverein aktiv. Bei einem Besuch der Augsburger in Norddeutschland wurde die Freundschaft beider Vereine besiegelt.

Auch wenn die Zahl der Mitglieder und Sänger schrumpft, denken die Lyraner nicht ans Aufgeben. „Wir bleiben selbständig, aber helfen uns mit dem Kolpingchor gegenseitig aus“, gibt Jennen die Zielrichtung an. Auch wenn die 150-Jahr-Feier erst ansteht, ist er sich sicher, dass Lyra den 155. Geburtstag schaffen wird. „Natürlich ist das Leben heute stressiger als früher, und deswegen wollen viele Leute am Abend einfach ihre Ruhe haben, statt zur Probe zu gehen. Aber das merken nicht nur wir, sondern auch Chöre mit modernerem Programm: Gospelgruppen bilden sich schnell, doch ist bei denen oft nach fünf, sechs Jahren die Luft raus und sie verschwinden wieder“, beobachtet Jennen.

