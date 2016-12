2016-12-22 13:52:32.0

Entschärfung Wie eine Fliegerbombe entschärft wird

Die knifflige Sache mit dem Zünder: Profis erklären, wie sie Blindgänger sicher entschärfen und worauf es dabei ankommt. Von Carolin Hitzigrath

Kampfmittelentschärfer oder Feuerwerker: Ganz gleich, wie man es nennt, dieser Job ist gefährlich. Immer noch liegen viele tausende Blindgänger aus den Weltkriegen in Deutschlands Böden. Vor einigen Tagen wurde eine 1,8 Tonnen schwere britische Sprengbombe, ein sogenannter Wohnblockknacker, in Augsburg gefunden.

Wie man einer solchen Bombe an den Zünder geht, weiß Andreas Heil, Geschäftsführer der Firma Tauber, die in Bayern Blindgänger aus den Weltkriegen entschärft.

Eine Bombe zu entschärfen, ist eine knifflige Angelegenheit. Denn den Zünder loszuschrauben, ist oft nicht möglich. Durch Erosion sind Zünder und Bombe häufig miteinander verbacken – schließlich liegen sie seit gut 70 Jahren im Boden. „Sie rosten vor sich hin“, sagt Heil. Diese Tatsache berge die Gefahr beim Entschärfen: Die Blindgänger sind bereits entsichert. Und niemand weiß nach all den Jahren, „wie ein Zünder von innen aussieht“.

Auf die Zünderart kommt es an

Zuerst muss der Experte die Zünderart bestimmen. „Es gibt Aufschlagzünder, die beim Aufprall sofort explodieren“, sagt Heil. Eine Zündnadel wird in eine Übertragungsladung gestoßen und löst damit die Detonation aus. Die andere, gefährlichere Variante, ist ein chemisch-mechanischer Langzeitzünder. „Diese sollten erst nach einiger Zeit explodieren“, sagt der Feuerwerker.

Beim Aufprall der Bombe zerbricht eine Ampulle aus Glas. Die darin enthaltene Chemikalie löst langsam die Halterung des Schlagbolzens im Zünder auf, der daraufhin zur Explosion führt. Ob die Zündvorrichtung komplett versagt oder die Bombe aus anderen Gründen nicht ausgelöst hat, kann oft nicht gesagt werden. Zusätzlich wurde der chemisch-mechanische Zünder oft mit „Ausbausperren“ versehen, die die Bombe beim Entschärfen sofort detonieren lassen.

Die bayerischen Bombenentschärfer im Einsatz Immer wieder wird irgendwo in Bayern eine Bombe aus dem Krieg gefunden. Dann rücken Experten wie Sprengmeister Josef Beier an.

Kann der Zünder also nicht von der Bombe abgeschraubt werden, müssen die Feuerwerker zu anderen Mitteln greifen – etwa der Fernentschärfung. Die Experten bringen dann Vorrichtungen an, die den Zünder von der Bombe trennen sollen. Mit einer Fernbedienung kann der Fachmann diese dann auslösen.

Der letzte Unfall bei einer Entschärfung liegt lange zurück

Ist das Entschärfen auch auf diese Weise nicht möglich, muss die Bombe kontrolliert gesprengt werden, weiß Jürgen Kuhrdt, Geschäftsführer von Geomer, einem Kampfmittelräumdienst in Augsburg. Seine Mitarbeiter sondieren Gebiete, in denen Blindgänger vermutet werden. Sie bauen auch Barrieren auf, die beim Sprengen Schäden in der Umgebung verhindern sollen.

Mehr Details zum Entschärfen will Heil nicht nennen: „Immer wieder finden wir frische Spuren an Bomben. Da hat jemand mit dem Schraubenzieher versucht, den Zünder zu entfernen.“ In Bayern dürfen nur die Feuerwerker der Firma Tauber Bomben entschärfen. Obwohl der Beruf so gefährlich ist, passiert nur wenig: Der letzte große Unfall, bei denen Sprengstoffexperten ums Leben kamen, war 2010 in Göttingen, erinnert sich Heil.

